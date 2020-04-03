Президент назначил ВРИО взамен ушедших в отставку губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указы, которыми назначил на должности временно исполняющих обязанности губернаторов Владимира Солодова – в Камчатском крае, Владимира Уйбу – в Республике Коми, Юрия Бездудного – в Ненецком автономном округе. Александру Цибульскому, ранее возглавлявшему НАО, поручено руководство Архангельской областью.

Перестановки в губернаторском корпусе произошли после того, как накануне руководители трех субъектов Федерации – Виктор Илюхин, Сергей Гапликов и Игорь Орлов подали в отставку по собственному желанию.

Ушедшие главы регионов не раз упоминались среди тех, кому пророчили отставку из-за низких рейтингов и невысокого уровня доверия населения.

Собственно, то, что причина смены власти в субъектах РФ именно эта, подтверждает распространенное пресс-службой заявление теперь уже экс-губернатора Архангельской области Игоря Орлова. В нем говорится: «По результатам больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний, мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора, и на основе этого я написал заявление об отставке».

Очевидно, что смена власти в регионах в период эпидемии коронавируса неслучайна. При принятии решений по ужесточению карантинного режима и выведению регионов из кризиса доверие населения и поддержка руководителей на местах крайне важны.