В Гидрометцентре сообщили, что на следующей неделе в некоторых регионах страны прогнозируется аномальная погода. Об этом, в частности, заявил научный руководитель ведомства Роман Вильфанд. Так, по его данным, на Азиатской территории страны температурный фон будет превышать норму сразу на 17-18 градусов. При этом в центральных областях России, в том числе и Москве ожидается комфортная погода без осадков.

Прогноз погоды на неделю в Сибири

Невероятно тёплая погода, по прогнозу синоптиков, прогнозируется в период с 6 по 12 апреля в Иркутской области. Здесь в середине следующей неделе воздух прогреется почти до летних показателей. Так, 8 апреля будет ясно, солнечно и плюс 17; 9 апреля – малооблачно, без осадков и плюс 18; 10 апреля облачно с прояснениями и 16-17 градусов выше нуля.

К выходным в регионе похолодает. И если ночью возможны заморозки до минус 1, то в дневные часы погодные градусники покажут плюс 10-11, что всё равно значительно выше чем обычно здесь бывает в начале второй декады второго календарного месяца весны.

Очень тепло всю следующую неделю будет в Омской и Новосибирской областях. По прогнозу Гидрометцентра, в этих регионах воздух местами будет прогреваться до 15-17 градусов. Аномально высокий температурный фон прогнозируется также в Алтайском крае. Здесь градусники покажут плюс 15, а в Горном Алтае - плюс 18. Фантастически тепло будет в Кемеровской области – плюс 18-19.

Невероятно высокий температурный фон в период с 6 по 12 апреля прогнозируют метеорологи в Красноярском крае. Например, в Красноярске будет плюс 10-12. Фантастическое тепло на севере Красноярского края. Так, в Эвенкии, где в это время обычно ещё стоят довольно сильные морозы, всю следующую неделю будет плюс 3-6.

«Это что-то запредельное», – подчеркнул Вильфанд, добавив, что столь высокую температуру сформируют очень тёплые воздушные массы, который придут в Сибирь из КНР, Монголии и юга Азиатских республик.

Погода на 7 дней в регионах Центрального федерального округа

Умерено тепло на следующей неделе, по прогнозу синоптиков, будет в регионах Центрального федерального округа. Так, в Ярославской области в период с 6 по 12 апреля ожидается пасмурная погода, но почти без осадков. Самым прохладным днём будет понедельник, 6 апреля, когда столбики термометров в светлое время суток поднимутся до плюс 5, а после полуночи опустятся до минус 1. В остальные дни, по прогнозу синоптиков, воздух станет прогреваться до плюс 7-10.

Похожая погода ожидается на следующей неделе в Рязанской, Тульской и Калужской областях. Здесь, правда, в некоторые дни из-за плотных облаков будет выглядывать солнце, а погодные градусники будут показывать плюс 9-12. При этом осадков не ожидается, зато возможно усиление ветра, порывы которого могут достигать 17-20 метров в секунду.

Антициклонический фронт принесёт комфортную погоду в города Золотого кольца России. В Сергиевом Посаде и Переславле-Залесском средняя дневная температура воздуха в ближайшие 7 дней составит около плюс 8-10, ночная – примерно 3-4; в Суздале Ростове Великом, Иваново, Костроме и Владимире – плюс 9-11 днём и плюс 6-7 ночью.

Прогноз погоды в Поволжье на неделю

Пасмурно, но тепло, по прогнозу синоптиков, всю следующую неделю будет в Поволжье. Например, в Чебоксарах и Саранске с 6 по 12 апреля ожидается плюс 6-10, без осадков. Похожая климатическая обстановка ожидается в Нижнем Новгороде, где столбики погодных градусников покажут плюс 5-9, а осадки если и выпадут, то будут кратковременными.

Чуть теплее будет в Самаре - здесь также пасмурно, небольшой дождь возможен в пятницу, 10 апреля. Зато воздух прогреется здесь до плюс 11-12. Правда, в ночные часы в начале недели столбики термометров упадут до нуля градусов.

Погода на 7 дней в Москве. Точный прогноз синоптиков

Очень комфортная погода в период с 6 по 12 апреля ожидается в Москве. По прогнозу синоптиков, под влиянием антициклонического фронта в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без осадков.

При этом если днём будет тепло, то с наступлением темноты столбики термометров станут ползти вниз. Например, во вторник, 7 апреля и в среду, 8 апреля в светлое время суток воздух прогреется до плюс 13-14. А вот ночью возможно похолодание до плюс 1-3. Таким образом, разница между дневным и ночным температурным фоном составит более 10 градусов, что при антициклоне для погоды характерно.

Напомним, ранее сообщалось, что в период с 6 по 12 апреля в столичном регионе прогнозировалась переменная облачность и небольшие осадки. Во второй половине второго месяца календарной весны-2020 синоптики обещают плюс 9-18. При этом пройдут осадки, местами сильные. Однако в последние дни апреля ожидается солнечная погода и плюс 20-21, что значительно выше климатической нормы.