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Путин рассказа, при каких условиях сократится мировая добыча нефти

Москва, 03.04.2020

Москва не исключает, что мировая добыча нефти может сократиться на десять миллионов баррелей в сутки. Об этом рассказал российский президент в ходе совещания о состоянии на глобальных энергорынках. Путин считает, что происходить это должно «по-партнерски». Он сообщил, что под партнерскими отношениями понимает «сокращение от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года». Путин напомнил, что мировые цены на нефть рухнули после распространения коронавируса в мире, параллельно сократилось производств и снижение спроса на нефтепродукты.

Также отрицательную роль сыграл выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ и одновременное повышение Эр-Риядом добычи с заявлением готовности предоставить скидки европейским партнерам.

Президент РФ предположил, что Эр-Рияд таким образом пытается избавиться от конкурентов, которые добывают сланцевую нефть. Для того, чтобы достичь данной цели Саудовской Аравии необходима цена на нефть ниже $40 за баррель, в этом аспекте «они своей цели в известной степени добиваются», сообщил Путин. Политик добавил, что Россия подобных целей перед собой не ставила, а бюджет страны построен из расчета цены на нефть в $42.

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