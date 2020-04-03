Вход/Регистрация Подписка

Рынок закончил неделю ралли

Москва, 03.04.2020

Нефтяное ралли на российском рынке акций продолжается. В течение дня стоимость Brent превышала 34 доллара за баррель (по состоянию на 19:08 мск рост составил +9,12% до 32,67 долларов), что положительно сказалось на индексах и котировках компаний. Российская валюта на этом фоне укрепляется – 77,18 рублей за доллар.

К концу сессии в пятницу индекс Мосбиржи вырос на +1,03% до 2572,23 пунктов, а «долларовый» РТС поднялся на +1,53% до 1049,88 пунктов. Восстанавливают свои позиции котировки нефтяников: растут акции «Газпром нефти» (+5,58%), «Башнефти» (+3,82%), «Лукойла» (+3,06%). При этом акции «Русснефти» (-1,43%) и «Сургутнефтегаза» («префы» -0,77%) проседают.

В целом, рынок ожидает решения России и Саудовской Аравии по снижению добычи нефти в рамках так называемой ОПЕК+ 2.0. Растут также котировки энергетиков: «Новатэк» (+3,57%), «Энел Россия» (+3,40%), «ФСК ЕЭС» (+2,94%), «дочка» ГЭХа «МосЭнерго» (+2,94%).

В минусе акции «Полиметалла» (-2,92%), «МТС» (-1,24%) и «Ростелекома» («префы» - 1,01%), «Яндекса» (-1,24%). Котировки «Сбербанка» (-0,70%) и ВТБ (-0,31%) также снижаются.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. У меня уже был коронавирус? Как узнать и что делать?
    Симптомы Covid-19 разнообразны, и медленный подсчет зараженных во многих странах невольно наталкивает на мысль, что многие, возможно, уже переболели коронавирусом, даже не зная об этом
  2. Вирус бедности: что предстоит лечить правительству
    Нынешний кризис от предыдущих отличается тем, что источники шоков — не экономические. Ключевую роль в нынешней ситуации, в отличие от того, что происходило в 2008 или 2014 году, играет социальная составляющая
  3. Чудеса устойчивости
    Ситуация на финансовых рынках мира постепенно стабилизировалась. Мировые индексы оттолкнулись от дна и начали восстанавливаться, хотя волатильность остается высокой, и рост сменяется падением. Тем не менее, никаких признаков паники уже нет, и особенно на этом фоне относительной стабильностью выделяется российский рынок
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама