Рынок закончил неделю ралли

Нефтяное ралли на российском рынке акций продолжается. В течение дня стоимость Brent превышала 34 доллара за баррель (по состоянию на 19:08 мск рост составил +9,12% до 32,67 долларов), что положительно сказалось на индексах и котировках компаний. Российская валюта на этом фоне укрепляется – 77,18 рублей за доллар.



К концу сессии в пятницу индекс Мосбиржи вырос на +1,03% до 2572,23 пунктов, а «долларовый» РТС поднялся на +1,53% до 1049,88 пунктов. Восстанавливают свои позиции котировки нефтяников: растут акции «Газпром нефти» (+5,58%), «Башнефти» (+3,82%), «Лукойла» (+3,06%). При этом акции «Русснефти» (-1,43%) и «Сургутнефтегаза» («префы» -0,77%) проседают.



В целом, рынок ожидает решения России и Саудовской Аравии по снижению добычи нефти в рамках так называемой ОПЕК+ 2.0. Растут также котировки энергетиков: «Новатэк» (+3,57%), «Энел Россия» (+3,40%), «ФСК ЕЭС» (+2,94%), «дочка» ГЭХа «МосЭнерго» (+2,94%).



В минусе акции «Полиметалла» (-2,92%), «МТС» (-1,24%) и «Ростелекома» («префы» - 1,01%), «Яндекса» (-1,24%). Котировки «Сбербанка» (-0,70%) и ВТБ (-0,31%) также снижаются.