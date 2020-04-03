СМИ сообщают о приостановке Россией международного авиасообщения

С 4 апреля Россия приостанавливает все рейсы для вывоза наших соотечественников из-за рубежа.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на свой источник в одной из крупных авиакомпаний страны. По словам собеседника агентства, с 00:00 мск 4 апреля останавливается всё авиасообщение с зарубежными странами, включая вывоз россиян из-за рубежа.

Накануне в телевизионном обращении к гражданам РФ, Владимир Путин объявил о продлении в стране до конца месяца нерабочих дней. По его словам, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 нерабочие дни в РФ продлены до 30 апреля. При этом работодатели должны сохранить все выплаты работникам.

Согласно последней информации, общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло за минувшие сутки на 601 в 32 регионах, количество заболевших достигло 4 149.

В Москве зарегистрировано 448 новых случаев, еще 34 - в Подмосковье. Выздоровели за сутки 46 человек, из них в столице 28. За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом: в Коми - 2, Москве - 1, Пермском крае - 1. Всего по стране скончались 34 человека. По данным ВОЗ, в мире число заражённых превысило 900 тысяч человек, умерли более 45 тысяч.

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в Поднебесной заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм.