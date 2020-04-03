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Союз виноделов предостерёг от запрета продажи алкоголя из-за коронавируса

Москва, 03.04.2020

Леонид Попович – президент Союза виноградарей и виноделов России – считает, что запрет на продажи алкогольной продукции на территории нашей страны приведёт к росту сбыта контрафактной продукции.

«По моему мнению, жёсткие ограничения на продажу алкоголя принесут пользу только нелегальным бутлегерам, – цитирует его РИА Новости. – Поэтому сейчас ограничивать легальные продажи спиртных напитков нельзя, так это будет подталкивать людей к покупкам нелегальной продукции».

При этом Попович подчеркнул, что предложения продаж нелегального алкоголя были, есть и всегда будут.

Ранее стало известно, что отдельные регионы России на текущей неделе стали вводить ограничения на продажу алкогольных напитков.

Напомним, накануне спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что россияне стали покупать чаще водку потому, что наши соотечественники используют её для наружного применения из-за нехватки антисептиков.

Согласно последней информации, общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло за минувшие сутки на 601 в 32 регионах, количество заболевших достигло 4 149.

В Москве зарегистрировано 448 новых случаев, еще 34 - в Подмосковье. Выздоровели за сутки 46 человек, из них в столице 28. За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом: в Коми - 2, Москве - 1, Пермском крае - 1. Всего по стране скончались 34 человека. По данным ВОЗ, в мире число заражённых превысило 900 тысяч человек, умерли более 45 тысяч.

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в Поднебесной заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм.

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