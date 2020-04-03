В Кремле назвали главное условие сокращения режима нерабочих дней

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы РФ – назвал главное условие сокращения режима нерабочих дней в России. По его словам, это произойдёт, когда угроза распространения коронавируса в нашей стране будет сведена к минимуму, передаёт РИА Новости.

«Пока угроза COVID-19 будет оставаться актуальной, режим, о котором вчера говорил президент, продолжит действовать, – пояснил он. – Как только эта угроза исчезнет, тогда исчезнет и необходимость в продолжении этого режима».

Накануне в телевизионном обращении к гражданам РФ, Владимир Путин объявил о продлении в стране до конца месяца нерабочих дней. По его словам, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 нерабочие дни в РФ продлены до 30 апреля. При этом работодатели должны сохранить все выплаты работникам.

Согласно последним данным, общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло за минувшие сутки на 601 в 32 регионах, количество заболевших достигло 4 149.

В Москве зарегистрировано 448 новых случаев, еще 34 - в Подмосковье. Выздоровели еще 46 человек, из них в столице 28. За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом: в Коми - 2, Москве - 1, Пермском крае - 1. Всего по стране скончались 34 человека.

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в Поднебесной заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм.