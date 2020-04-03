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В рейтинге богатейших россиянок сменился лидер

Москва, 03.04.2020

Статус самой богатой женщины страны, по версии Forbes, вернула себе Елена Батурина.

Татьяна Бакальчук, обошедшая других соотечественниц в престижном рейтинге в феврале 2020 года (ее активы оценивались в 1,4 млрд долларов), за минувший месяц потеряла 29% своего состояния из-за переоценки ее главного актива Wildberries вследствие короновируса. Серьезный удар по бизнесу Бакальчук нанес и обрушившийся рубль.

Состояние же Елены Батуриной, которое в феврале нынешнего года оценивалось в $1,2 млрд, от вызванного пандемией кризиса почти не пострадало – ее бизнес дифференцирован, активы в основном за границей и мало подвержены колебаниям национальной валюты.

Впервые Forbes назвал супругу Юрия Лужкова богатейшей женщиной в России в 2016 году, оценив ее состояние в 1,1 млрд долларов. Место в мировом рейтинге бизнес-вумен она заняла еще в 2010 году с состоянием в 2,9 млрд долларов.

Татьяна Бакальчук впервые появилась в списке богатейших людей России от Forbes в 2018 году с состоянием в 600 млн. долларов. За год она совершила гигантский рывок, практически удвоив свое состояние, и вышла на второе место среди женщин, а в 2020 и вовсе обошла всех соотечественниц-конкуренток.

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