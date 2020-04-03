В России на время эпидемии разрешили покупать лекарства онлайн

Российский президент Владимир Путин 3 апреля подписал закон, который делает законной продажу лекарств онлайн, документ опубликовали на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Агентство уточняет, что удаленная продажа препаратов разрешена во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий.

Авторы документа отмечают, что это необходимая мера в условиях режима самоизоляции на фоне коронавируса особенно для пожилых людей. Закон теперь разрешает получить необходимые лекарства, не выходя из дома людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам. Уточняется, что онлайн-торговля согласно закону разрешена до 31 декабря текущего года.

При этом запрещено продавать онлайн лекарств, которые находятся на количественном учете, психотропов, наркотических, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Ранее россияне могли только забронировать препарат онлайн с возможностью забрать его в аптеке.