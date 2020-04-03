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В России выявили 601 новый случай заражения коронавирусом

Москва, 03.04.2020

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России выросло за сутки на 601 в 32 регионах, количество заболевших достигло 4149 в 78 регионах, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.

Карта распространения коронавирусаmaps.arcgis.com

В Москве зарегистрировано 448 новых случаев, еще 34 - в Московской области, 17 - в Краснодарском крае. Коронавирус выявлен еще у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев подтверждены в ЯНАО и Ленинградской области, 9 - в Санкт-Петербурге, 8 - в ХМАО, 6 - в Татарстане, по 5 - в Калмыкии, Тюменской области, 4 - в Саратовской области.

По 3 случая зарегистрированы в Липецкой, Астраханской, Кировской областях и Еврейской автономной области, по 2 - в Брянской, Ивановской, Челябинской областях, Чечне, Крыму, Приморском крае, по 1 - в Курской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Свердловской, Иркутской областях, в Пермском и Хабаровском краях, Ингушетии и Бурятии.

Выздоровели еще 46 человек, из них в Москве - 28, Самарской области - 5, Татарстане - 4, Башкортостане - 4, Пермском крае - 2, ХМАО-Югре - 2, Ульяновской области - 1. Всего из больниц выписан уже 281 пациент.

За сутки умерло 4 пациента с коронавирусом: в Коми - 2, Москве - 1, Пермском крае - 1. Всего по стране скончались 34 человека.

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