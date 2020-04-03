Еще до начала эпидемии в России врачи поняли, что с появлением первых пациентов средств защиты будет не хватать. В медицинских телеграм-чатах они обсуждали ситуацию в других странах и делились идеями, чем заменить и где купить импровизированные средства защиты. В странах, где эпидемия началась раньше, под средства защиты стали использовать строительные респираторы и щитки, очки и маски для плавания. И даже мешки для мусора – вместо одноразовых стерильных халатов. В этих условиях медики во всем мире заражаются, болеют и умирают так же, как и их пациенты. На прошлой неделе фонды «Живой», «Созидание» и «Православие и мир» открыли сборы на средства защиты для врачей.

- Мы всегда работаем по принципу: если где-то есть проблема, надо получать информацию из первых рук, - говорит директор фонда «Живой» Виктория Агаджанова. – Я состою в телеграм-чате врачей из разных регионов, и мне написал врач из Владимира, сказал, что у них уже сейчас есть проблемы со средствами защиты. Я попросила у него официальное письмо о том, что средств защиты действительно не хватает. Нам нужно такое письмо, чтобы начать работу. Доктор обещал прислать и пропал. Я на два дня выпустила ситуацию из вида, потому что уже отовсюду грянули просьбы о помощи. Потом спросила у него, нужна ли еще помощь? И доктор написал: «Вы можете помочь больнице. Мне вы уже помочь не можете. Потому что я уже заразился и лежу в своей больнице». Стало понятно, что проблема существует, что страдают доктора, и они переходят от пациента к пациенту, а перекрестное инфицирование никто не отменял. И другие врачи начали и мне писать, что, к сожалению, защитные средства не выдают или выдают мало, выдают обычные маски, и врачи стоят под угрозой заражения – это значит, что под угрозой заражения и пациенты.

- Что сейчас нужно врачам?

- На сегодня у нас две заявки – из Петербурга и Петрозаводска. Просят защитные костюмы, просят респираторы класса защиты 2 и 3. Просят лицевые щитки, которые защищают инфекции, передающейся воздушно-капельным путем. Просят высокие хирургические бахилы и одноразовые латексные перчатки, которые действительно уходят очень много, если использовать их правильно. Еще для пациентов, которые лежат в положении на животе, нужны специальные подставки, чтобы на лице не возникали пролежни. Пролежи на лице – это очень больно. Москва более-менее оснащена, хотя это не факт, но в регионах ситуация гораздо хуже.

- Каков масштаб проблемы, с которой вы столкнулись?

- Судя по тому, что происходит, масштабы очень серьезны. Но есть еще одна проблема – поставщики. Очень много из того, что нужно, раскуплено либо больницами, либо фондами, либо перекупщиками. Маски, которые стоили 12 рублей, сейчас нам предлагается оптом за 40 рублей. Очень мало, что осталось в наличии. К сожалению, на волне этого ажиотажа появилось очень много мошенников, они говорят, что у них есть маски и респираторы миллионными тиражами, берут предоплату и исчезают. Мы подключили все ресурсы, чтобы находить защитные средства, подключили людей, которые работала в фарме. Мы нашли необходимое количество костюмов. Но срок ожидания – 2-3 недели. Это российское производство, там стоит очередь из тех, кто готов заплатить. А поскольку мы еще собираем деньги, то нужно еще ждать, пока соберем деньги.

- Вы видите какой-то выход?

- Я не знаю, какой есть выход. Я знаю, что компании работают над тем, чтобы перепрофилировать производство на маски, костюмы. Есть щитки – их довольно просто произвести. Нужны еще полнолицевые маски. Многие говорят, что государство должно закрывать все потребности больниц. Я буду рада, если это случится. Но сейчас мы должны все объединиться и работать сообща. В Италии создали огромный фонд, который занимается только обеспечением больниц всем необходимым. Остановить эту волну можно банальной защитой.

В Италии и Испании коронавирусом заразились более 6 200 и 6 500 медицинских работников соответственно, в Китае – 3 300 врачей. В Британии, по данным Би-би-си, в некоторых больницах половина персонала находится на больничном или в самоизоляции.