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Автор «Новичка» предложил советский препарат для борьбы с COVID-19

Москва, 30.04.2020
  • Автор «Новичка» предложил советский препарат для борьбы с COVID-19

Ученый, химик, соавтор газа "Новичок" Леонид Ринк

Из открытых источников

Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк, соавтор советской боевой отравляющей системы «Новичок», предложил бороться с пандемией коронавируса советским иммуномодулятором под названием диуцифон, который помог победить проказу. О том, как лекарство может помочь в современной ситуации ученый рассказал в  интервью газете «Взгляд».

Ринк уточнил, что он доработал препарат, устранив его главный недостаток «плохую способность растворяться в воде, а следовательно, и в плазме крови». Обновленный диуцифон может включиться в борьбу с коронавирусной инфекцией, считает профессор. Он уверен, что вакцина от нового коронавируса обязательно появится, а пока препарат может стать дополнением к поиску вакцины.

«Мы назвали этот алгоритм "нападение, а не защита". Иммунизация – первый этап. Второй этап этого алгоритма – ликвидация старых и новых вирусов внутри организма», - рассказал изданию Ринк. Он добавил, что именно из-за плохого иммунитета пожилые люди находятся в главной зоне риска.

В этой связи первое, что необходимо предпринять - повысить иммунитет у людей уже заболевших на первом этапе.

«Я настаиваю, что у них надо провести иммунизацию организма... Второй шаг – провести иммунизацию у здоровых, еще не заболевших людей», - продолжил ученый. Он пояснил, что коронавирус только угнетает иммунитет, а «доедают» человека внутренние колонии (микроорганизмов – «Эксперт»).

Профессор напомнил также, что «легендарный иммуномодулятор» диуцифон, который победил проказу и выиграл международный конкурс антиспидовых препаратов, применялся против красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита. Препарат также применялся при лечении легочных патологий.

«То есть это была не вакцина против вируса, а уничтожитель всей заразы в иммунной и легочной системе», - продолжил Ринк.

Он добавил, что препарат прошел многочисленные испытания, был рекомендован, в том числе фармакологическим комитетом Минздрава СССР, и до 1995 года находился в списке  жизненно необходимых лекарственных средств.

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