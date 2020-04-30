Число выздоровевших от COVID-19 в мире превысило миллион человек

Число успешно переборовших коронавирус нового типа в мире превысило 1 млн человек, что составляет более третьи от заболевших, передает портал Worldometers, специализирующийся в том числе на статистике по коронавирусу.

По данным на 30 апреля в мире насчитывается более 3,2 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает ресурс. То есть болеют сейчас 2 млн человек. Безвозвратные потери составили 228,8 тыс. человек.

На первом месте по заболевшим остаются США, где число пациентов превысило 1 млн человек, из которых успешно вылечились 147 тыс.

По более 200 тыс. случаев заболевания зарегистрировано в Испании и в Италии. За сотню перешагнули Франция, Германия, Британия, Турция и Россия.

Ранее ученый Леонид Ринк, соавтор советской боевой отравляющей системы «Новичок», предложил бороться с пандемией коронавируса советским иммуномодулятором под названием диуцифон, который помог победить проказу.

Ринк уточнил, что он доработал препарат, устранив его главный недостаток «плохую способность растворяться в воде, а следовательно, и в плазме крови». Обновленный диуцифон может включиться в борьбу с коронавирусной инфекцией, считает профессор. Он уверен, что вакцина от нового коронавируса обязательно появится, а пока препарат может стать дополнением к поиску вакцины.