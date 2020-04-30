операционный директор компании «Агроном-сад»:

«Наша компания занимается производством и реализацией товарного яблока, наше хозяйство площадью 5,4 тыс. га расположено в Липецкой области, мы выращиваем как традиционные российские сорта, так сорта международной сортовой матрицы. С 2018 года компания «Агроном-сад» приняла долгосрочную стратегию развития бизнеса, которая предусматривает рост производства столового яблока с текущих 30 тыс. т урожая до 70−75 тыс. т урожая к 2025 году за счет инвестирования в развитие интенсивного садового хозяйства, расширения площадей сада, создания новой поддерживающей инфраструктуры и воскрешения традиций садоводства. Общий объем инвестиций запланирован на уровне более 6 млрд рублей. Программа реализуется при активном привлечении доступных бизнесу государственных программ субсидий. В рамках программы долгосрочного развития компания самостоятельно реализует масштабный проект по строительству современного высокотехнологичного фруктохранилища полного цикла с общим объемом инвестиций более 1,6 млрд рублей. Современное фруктохранилище площадью 108 тыс. кв. м будет включать зоны экспедиции, калибровки, упаковки и хранения продукции. Общая вместимость холодильных камер составит 50 тыс. т. Это позволит нам максимально долго сохранять свежесть и качество продукции и поставлять экологически чистые яблоки на полки магазинов круглый год, а также снизить зависимость от импорта. Новый комплекс будет возводиться в пять этапов и должен быть полностью введен в эксплуатацию к 2026 году.

До последнего времени мы активно участвовали в доступных программах государственной поддержки. Государство все больше стало обращать внимание на необходимость развития нашей отрасли. Однако много полезных инициатив, которые ранее обсуждались, на сегодняшний день формально так и не были приняты. Например, была достигнута договоренность о выравнивании размера субсидирования сельхозпроизводителей яблочной отрасли в разных регионах. Ранее планировалось довести их размер для регионов Центрально-Черноземного района с 280−600 тысяч до 1,2−1,5 млн рублей на гектар, как для предприятий, расположенных на юге России. Это решение необходимо формализовать. Также необходимо расширить список субсидируемых работ и материалов, например, сегодня под вопросом остается субсидирование защитной сетки, которая является необходимым элементом интенсивного садоводства. Мы также надеемся на возможность привлечения долгосрочных беззалоговых кредитов по льготным ставкам.

Яблоко входит в список социально значимых товаров и в продуктовую корзину россиянина, по который измеряется уровень цен и инфляции. При этом ни одна компания, которая занимается исключительно выращиванием яблок, не вошла в федеральный список системообразующих предприятий. Несмотря на то, что наши сады расположены в Липецкой области, мы поставляем свою продукцию во все основные федеральные торговые сети и большое количество региональных сетей. Однако «Агроном-сад» включили только в региональный список, при этом до сих пор непонятно, на какую помощь и меры поддержки включенные в него компании могут рассчитывать.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире и введения различных ограничительных мер сужаются возможности поставок продуктов из других стран. Импорт яблок в России достигает 40%, и уже сейчас заметно, насколько менее разнообразным стал ассортимент свежих фруктов на полках магазинов по сравнению с тем, что было месяц назад. В этой сложной (но показательной) ситуации для обеспечения продовольственной безопасности необходимо оказать дополнительную поддержку отечественным производителям, которые бесперебойно поставляют свежую продукцию по всей стране.

Отечественному производителю, который в тяжелые времена поставляет продукты питания, входящие в список социально значимых, нужно помочь. Вопрос в том, как будут расставлены приоритеты при распределении этой помощи. Важно, чтобы поддержку получили производители, которые реализуют долгосрочные программы развития, которые будут давать положительный эффект для экономики и социальной сферы в перспективе ближайших 3−10 лет. Если действующие меры поддержки прекратятся и государственная помощь будет направлена только на то, чтобы «залатать дыры» и поддержать компании, которые испытывают сиюминутные проблемы с ликвидность, то ни о каком долгосрочном развитии яблочной отрасли и интенсивного садоводства и строительстве современных фруктохранилищ уже не будет идти речи. По нашему мнению, оптимальной формой господдержки в текущей ситуации было бы сохранение и расширение действующих программ. В случае если они будут отменены или сокращены, яблочную отрасль ждут тяжелые времена. Также эффективной мерой были бы льготные беззалоговые долгосрочные кредиты на реализацию инвестиционных программ».

исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом»:

«На этой неделе стало известно, что Минкомсвязи одобрило и направило для рассмотрения в правительство меры поддержки компаний IT- и телеком-отраслей. По просьбе операторов связи в ведомстве попросили отложить вступление в силу наиболее затратных норм «закона Яровой» с отсрочкой на год, а из расчета емкости предложено исключить видеотрафик. Наконец, провайдерам связи предлагается представить арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности и дать отсрочку до конца 2020 года по налогам и сборам, если те инвестируют в модернизацию и расширение сетей. Последняя мера особенно важна в связи с тем, что мы видим, как выросла и перераспределилась нагрузка на инфраструктуру операторов связи.

Увеличился и трафик сотовых сетей, но в большей степени нагрузка идёт на высокоскоростной доступ в интернет, на тех провайдеров, которые поддерживают бизнес, работающий в условиях самоизоляции. Это серьёзное испытание, связанное с высокой социальной ответственностью. Если врачи сохраняют жизни заболевшим пациентам, а ритейлеры помогают обеспечить продовольствием, то именно на плечах операторов лежит обеспечение координации всех вопросов. Именно операторы связи поддерживают жизнь в российском бизнесе, когда линия связи становится для предприятий и «самоизолировавшихся» граждан фактически линией жизни.

Все к этому привыкли и воспринимают бесперебойную работу связи как нечто само собой разумеющееся, а, между тем, нам также приходится очень много работать, чтобы обеспечить стабильность наших услуг. Так, наша компания приложила максимум усилий, чтобы не было сбоев в работе из-за повышенной нагрузки. При этом ее увеличение не сопровождается для нас ростом доходной части, ведь часто бизнесу нечем платить. Кроме того, мы скорее всего потеряем основную часть бизнеса по роумингу в 2020 году. Ситуация для отрасли очень непростая, и мы надеемся на скорейшее принятие и расширение мер поддержки от государства.

В частности, мы ждём скорейшего — и положительного — рассмотрения предложенных Минкомсвязи мер Правительством РФ. Эти шаги сейчас крайне важны, поскольку сети операторов выполняют важные социальные задачи, а предложенные меры не потребуют дополнительных затрат из госбюджета. С принятием предложения Министерства операторы могли бы перераспределить бюджет с реализации регуляторных требований на инвестирование в развитие сетей и расширение инфраструктуры.

Пока инфраструктура нашей компании справляется с возросшими нагрузками, но это результат масштабного апгрейда сети, который компания провела в 2019-2020 году. Теперь нам, как и другим операторами связи, может потребоваться усиление мощности, особенно в локациях, где резко вырос абонентский трафик: в отдаленных от центра городах, районах, в медучреждениях, в загородных поселках.

партнер юридической компании GSL Law & Consulting:

«GSL Law & Consulting – компания, предоставляющая услуги в сфере налогообложения, права, аудита и консалтинга и ведущая свою деятельность в Европе, Америке, Азии и России. Наши офисы находятся в Великобритании, Гонконге, ОАЭ, на Кипре, Британских Виргинских и Сейшельских островах. Поскольку в России по мнению наших законодателей, мы не относимся к бизнесу, который пострадал от COVID-19, то господдержки мы, не получим и продолжим сражаться со сложившейся ситуацией самостоятельно. Однако мы можем поделиться с вами опытом о том, как бизнес поддерживают, например, на Кипре или в Великобритании – странах, где расположены наши офисы.

Весьма неожиданным был тот факт, что первая зарубежная господдержка поступила нам с Кипра. На Кипре еще в марте была принята госпрограмма, которая на данный момент рассчитана до 12 июня, а далее будет распространяться в течение 4 месяцев на компании, которые, во-первых, потеряли более 50% своего оборота и, во-вторых, еще какое-то время будут вести свою деятельность в убыток и после ее возобновления. Госпрограмма касается работодателей, обороты которых в марте 2020 года снизились более чем на 25% по сравнению с цифрами соответствующего периода (марта) 2019 года. Конечно, снижение оборота вашей компании должно быть связано исключительно с ухудшившимся состоянием бизнеса из-за эпидемии COVID-19. С нашим бизнесом как раз все очевидно: введенный карантин на острове не мог не сказаться на работе таких госорганов, как апостиль, нотариус, налоговая служба. Естественно, что рынок корпоративных услуг замер, а это, в свою очередь, отразилось на оборотах корпоративных провайдеров, бухгалтерских фирм и аудиторов. Мало кто из таковых может похвастаться, что их объемы не упали на 25% и более.

Поскольку вышеуказанные условия соблюдены, и будучи вынужденными работать в ограниченном режиме, мы обратились за получением госпомощи по программе о частичном приостановлении деятельности, по которой компания имеет право на компенсацию в размере 60% от своей зарплаты имеют до 75% работников предприятия, максимальный предел компенсации составляет 1214 евро в месяц на сотрудника, из категории получателей исключены директора, управляющие менеджеры, а также акционеры с долей более 20%, трудоустроенные в качестве сотрудников, работодатель освобождается от выплаты зарплаты тем сотрудникам, которые получили такое пособие. Наш регистрационный офис получил такую поддержку быстро, без всяких бюрократических проволочек. 10 апреля электронное заявление было подано онлайн на сайте госоргана, а 15 апреля пособие уже поступило на банковские счета сотрудников. В Великобритании все еще более масштабно. Правительство разработало целый комплекс мер господдержки для бизнеса и предпринимателей. На сегодня доступны такие программы, как, например, программа по сохранению рабочих мест, оплата больничного, поддержка самозанятых, льготы по налогу на коммерческую деятельность. Например, в рамках программы по сохранению рабочих мест предприятия, отправившие своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за эпидемии коронавируса, могут получить компенсацию на выплаты до 80% от заработной платы своих сотрудников (предельный максимум – 2500 фунтов стерлингов в месяц), а также возмещение взносов в фонд социального страхования и пенсионных платежей. Любой работодатель с платежной ведомостью и банковским счетом в Великобритании может претендовать на данную помощь, при условии, что тот или иной сотрудник уже работал и получал заработную плату в компании на дату 19 марта 2020 г.

Наша заявка была подана онлайн через специальную страницу на сайте британских властей. Все удалось сделать просто и быстро, орган проверил, имеет ли компания право на такую компенсацию, и перевели деньги на банковский счет компании. Вся процедура заняла 6 рабочих дней, на днях мы получили сумму в размере 12,7 тыс. британских фунтов стерлингов, следующую заявку подадим в мае, чтобы получить господдержку за май».