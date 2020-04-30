В МЭA заявили о поразительном снижении мирового спроса на энергоносители

Международное энергетическое агентство (МЭА) провело новое исследование и пришло к выводу, что коронавирус COVID-19 стал самым крупным потрясением для мировой энергетики со времен Второй мировой войны, то есть за последние семь десятков лет. В таком выводе нет ничего удивительного, потому что, по расчетам авторов исследования, пандемия вызвала огромный обвал спроса на энергоносители, сопоставимый с годовым потреблением энергоносителей такой немаленькой страны, как Индия.

Спрос на энергоносители в масштабах всей планеты в этом году может снизиться на 6%. Обвал спроса будет колоссальный. Достаточно сказать, что он в семь (!) раз превысит снижение такого же спроса во время финансового кризиса 2008 года.

«Мы наблюдаем поразительное снижение спроса на все виды топлива: нефть, газ, уголь, электричество,- рассказал в интервью Financial Times исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.- Обвал не затронул только возобновляемые источники энергии».

Авторы исследования утверждают, что в этом году рост будет только у возобновляемых источников энергии. Их доля в производстве электроэнергии по итогам текущего года вырастет до 40%.

Нет худа без добра - благодаря обвалу спроса на энергоносители и их потребления уровень двуокиси углерода в атмосфере снизится до уровня десятилетней давности. Однако Бирол предупреждает, что снижение выбросов вредных веществ в атмосферу будет носить кратковременный характер. В следующем году их уровень, скорее всего, вновь значительно вырастет.

Спрос на энергоносители в США, экономика которых в первом квартале уже сползла в рецессию, а ВВП снизился на 4,8%, в 2020 году будет в полтора раза, чем в среднем по планете, и составит 9%. В Евросоюзе спрос на топливо сократится еще больше – на 11%.

Что касается электроэнергии, то снижение ее потребления окажется самым значительным со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века.

Снижение спроса на нефть по итогам года составит рекордные 9,3 млн б/с. В апреле же оно составит 29 млн б/с по сравнению с апрелем 2019 года. Тоже рекордное снижение добычи нефти почти на 10 млн б/с, оговоренное в новом соглашении ОПЕК+, пока не смогло успокоить нефтяные рынки. Лихорадить их будет еще долго, пока предложение более-менее не сбалансируется со спросом. Произойдет же это, по самым оптимистическим прогнозам, не раньше когда 2020 года.

Спрос на уголь в 2020 году упадет на 8%, а на газ – на 5%. Существенно снизится и потребление электроэнергии.

«Из этого кризиса мировая энергетика выйдет совсем не такой, какой она в него вошла»,- подчеркивает Фатих Бирол.