Австрало-китайская «война»

Посол Китая в Австралии Чэн Цзинье пригрозил Австралии серьезными последствиями, если власти этой страны не оставят свое намерение добиться международного расследования в отношении КНР. В Канберре желают знать, как возник коронавирус и почему началась пандемия. Наказать не в меру любознательных австралийцев китайцы, конечно, могут. Другое дело, что это не избавит КНР от неприятных вопросов, касающихся пандемии.

В беседе с австралийскими СМИ Чэн Цзинье прозрачно дал понять, что над Австралией нависла угроза китайских экономических санкций. Он пообещал, что у страны будут проблемы и с китайскими туристами, и во взаимной торговле. Чэн Цзинье предупредил, что китайцы «дважды подумают», прежде чем ехать в страну, чье руководство позволяет себе «политически мотивированные заявления». Дипломат также допустил возможность того, что он назвал «бойкотом китайскими потребителями» австралийского вина и говядины. Учитывая, что Китай – крупный покупатель и того, и другого, угроза достаточно серьезна.

Чем же так прогневала Пекин далекая страна-континент? Тем, что австралийские власти, и, в первую очередь, премьер-министр Скотт Моррисон, решили побежать быстрее американского паровоза – то есть, стать большими борцами с китайской угрозой, чем сам Дональд Трамп.

Откуда взялась идея реформы ВОЗ

Пандемия для президента США – не только всеамериканская проблема и трагедия, но еще и способ напомнить о своей идее-фикс. Она проста и может быть сформулирована одной фразой: всё зло в этом мире – от Китая. В силу личных комплексов ли, под влиянием ли трезвого экономического и политического расчета, или, вернее, в силу того и другого, Трамп давно старается, где возможно, создать проблемы китайским коммунистам. Естественно, он не мог не воспользоваться и коронавирусом, который, как известно, распространился по миру с территории КНР.

Трамп чуть ли не с начала пандемии принялся обвинять китайские власти в том, что они скрывают правду об опасной болезни. Обвинения в адрес Китая вскоре переросли в обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), якобы, покрывавшей китайские действия, и призывы ее реформировать.

Обновленная ВОЗ, с точки зрения Трампа, должна стать совсем другой структурой, нежели сейчас. Фактически, американцы хотят ввести механизм обязательных международных эпидемиологических инспекций, аналогичных тем, что сейчас есть в области обороны.

Китай это, понятное дело, не устраивает. Дело даже не в том, что инспекторы ВОЗ могут действительно найти нечто касающееся коронавируса, что китайские власти хотели бы скрыть. В конце концов, так называемые «мокрые» рынки Уханя, где под открытым небом продают мясо экзотических животных и где, предположительно, возникла инфекция – это неиссякаемый источник вопросов к властям КНР и от защитников природы, и от тех же эпидемиологов.

Но в Пекине вообще очень не любят пристального внимания международных и иностранных структур к своим внутренним делам. Пустишь одних инспекторов – попросятся другие. Был Ухань – а там, глядишь, и вопросы по правам уйгуров и тибетцев. Или еще того хуже, вопросы о демократии, которыми сейчас задаются разве что гонконгские смутьяны. Надо ли это властям КНР?

Впрочем, как скоро убедился Трамп, реформа ВОЗ не нужна не только Китаю. КНР полностью поддержала Россия. Прохладно отнеслись к идее реформирования ВОЗ и Индия, и Евросоюз.

Трамп, конечно, нашел союзника в Европе в лице президента Франции Эмманюэля Макрона. Но в целом реформа ВОЗ, чреватая повышением взносов в эту организацию, а то и дорогостоящими изменениями национальных систем здравоохранения, власти европейских стран не привлекает. В условиях экономической неопределенности, вызванной пандемией, лишних денег у стран ЕС нет, да и стать в очередной раз разменной монетой в борьбе Трампа с Китаем им не хочется.

Ссора может оказаться еще впереди

Иное дело Австралия. Там идею реформирования ВОЗ приняли всей душой. Особенно – на уровне правительства. Что неудивительно.

Год назад в Австралии завершилась схватка между сторонниками и противниками сближения с Китаем: лейбористами и коалицией Либеральной и Национальной партий. На парламентских выборах мая 2019 года первые потерпели поражение, довольно неожиданное, надо сказать.

В течение нескольких лет лейбористы обходили своих соперников. Одним из факторов, предопределивших неудачу партии на выборах стали заявления их лидера Билла Шортена. Он очень не к месту высказался за более тесное сотрудничество страны с ее главным торговым партнером, Китаем, подвергая при этом критике Трампа.

Нельзя, конечно, сказать, что австралийцы проголосовали против лейбористов целиком из-за прокитайских заявлений Шортена. Однако лидер победившей коалиции Скотт Моррисон четко уяснил: если выбирать между Пекином и Вашингтоном, австралийцам всяко ближе Вашингтон. А сейчас, стараниями Трампа, требующего от всех своих союзников поддержки идеи реформирования ВОЗ, Австралия как раз оказалась перед таким выбором.

Надо отдать Китаю должное: хотя австралийские чиновники словестно атакуют КНР давно, в Пекине не спешат форсировать конфликт. Собственно, слова Чэн Цзинье – это первая попытка китайских властей начать разговор с их австралийскими визави на языке угроз.

Правда, есть, увы, опасения, что серьезная ссора двух стран еще впереди. 17 мая соберется Ассамблеи ВОЗ. Там Австралия обещает обнародовать план реформирования организации, пока вызывающий безусловный восторг разве что у Трампа. Как на это прореагирует Китай – предугадать не сложно. Не будет торговой войны – так усилится «война слов». Что, конечно, менее болезненно, но тоже неприятно.