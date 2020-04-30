Мэрии придется залезть в кубышку

Причина в том, что, как и остальные регионы, Москва получает львиную долю доходов в основном за счет НДФЛ и налога на прибыль бизнеса. Так, из 2,6 трлн рублей доходов за 2019 год 1 трлн столица получила за счет НДФЛ, и еще 900 млрд — за счет налога на прибыль организаций.

Татьяна Тирских, ведущий аналитик по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА», напоминает, что в соответствии с Налоговым кодексом НДФЛ уплачивается по месту регистрации юридического лица, то есть там, где человек работает.

Таким образом, Москва за счет размера своего рынка труда вытягивает рабочую силу из соседних регионов — это главная причина богатства столицы, доходы которой с 2012 по 2019 год выросли почти вдвое. «В Москве сосредоточена почти половина всех банков России, а также зарегистрирована бо́льшая часть крупнейших компаний, которые имеют центральные офисы в Москве. Москва возглавляет топ регионов по обороту розничной торговли. На долю Москвы приходится более 15% общероссийского розничного товарооборота. Соответственно самые большие поступления по НДФЛ и налогу на прибыль организаций дают такие виды экономической деятельности, как “торговля оптовая и розничная”, “деятельность по предоставлению финансовых услуг”, “деятельность профессиональная, научная и техническая”», — перечисляет Татьяна Тирских.

Бюджет на 2020 год верстался исходя из того, что ВРП города вырастет на 2,3%, число занятых увеличится на 15 тыс. человек, безработица сохранится на уровне 0,4% экономически активного населения, а среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за год увеличится на 6,7%. Но теперь эти предпосылки под угрозой — полтора месяца самоизоляции для Москвы не пройдут бесследно.

Конкретных цифр пока нет, но можно ориентироваться на опросы: согласно исследованию РОМИР, 12% столичных жителей потеряли работу из-за введения режима самоизоляции, еще около 30% москвичей трудятся неполный рабочий день. 39% респондентов отметили, что «серьезно потеряли» в своих доходах. Таким образом, очень грубые подсчеты позволяют говорить, что столичный бюджет может недосчитаться как минимум трети НДФЛ за полтора месяца — это примерно 30 млрд рублей, плюс примерно столько же налога на прибыль организаций.

Это означает, что Москве придется как-то закрывать образовавшийся бюджетный дефицит — второй год подряд. «По итогам 2019 года бюджет Москвы был впервые за последние пять лет исполнен с дефицитом, — говорит Татьяна Тирских. — Это было связано с наращиванием расходов без соответствующего прироста собственных доходных источников. Рост расходов же был обусловлен финансированием национальных проектов, масштабная реализация которых началась в 2019 году. Для покрытия дефицита Москва использовала остатки на счетах, накопленные в период роста доходов предыдущих лет». В этом году бюджет города изначально был сформирован с дефицитом в размере 351,3 млрд рублей — и на этот раз покрывать его мэрия собиралась не только за счет остатков денежных средств на счетах, но и за счет новых облигационных займов.

За девять лет доходы столицы росли вдвое - в основном за счет НДФЛ

В агентстве S&P напоминают: фактическое исполнение бюджета Москвы по результатам года оказывалось значительно лучше, чем запланировано в законе: город демонстрировал профицит или незначительный дефицит. Москве даже удалось сформировать значительную денежную подушку, как и Федеральному казначейству, — размером в триллион рублей (только за январь столица разместила на депозитах более 600 млрд рублей). Однако теперь пришла пора тратить накопленное: по оценкам S&P, пандемия COVID-19 окажет серьезное влияние на финансовые показатели Москвы и запланированный городом дефицит 350 млрд рублей вполне может оказаться реальностью. «В то же время мы полагаем, что бюджет столицы обладает определенной гибкостью инфраструктурных расходов, которые составляют более 30 процентов всех расходных обязательств, и в случае необходимости город сможет перенести часть капитальных проектов на последующие периоды, — говорят в агентстве. — Несмотря на прогнозируемое увеличение дефицита бюджета Москвы, мы также полагаем, что город не будет привлекать долг в текущем году. По нашим ожиданиям, столице, вероятнее всего, потребуется израсходовать порядка триллиона рублей накопленных остатков денежных средств бюджета, прежде чем осуществлять заимствования на финансовых рынках».

Интересно, что в силу объема своей денежной подушки Москва традиционно является важным игроком на денежном рынке, и, если она начнет сокращать эту подушку, это может оказать давление на ликвидность в банковском секторе. Так, Росбанк уже отметил, что на 20 апреля предложение денег со стороны Федерального казначейства и Москвы сократилось на 200 млрд рублей, и если так пойдет и дальше, то «сегмент среднесрочных депозитов может испытать стресс из-за снижения предложения и продемонстрировать рост премии за срочность» — проще говоря, банкам придется поднимать ставки по крупным депозитам.

Но вернемся к московскому бюджету. В текущих условиях возникают вопросы к адекватности его расходов. Первый вопрос: почему город копил такой объем средств, неужели его некуда было расходовать? Второй: почему расходы по направлениям распределены именно так, а не иначе (см. график 1)? Здравоохранение далеко не самая главная статья расходов в столичном бюджете. В прошлом году на него в целом (без учета ОМС) город потратил 226 млрд рублей, менее 10% городского бюджета (примерно 18 тыс. рублей в год на каждого москвича). Для сравнения: самая крупная статья расходов, транспорт и дорожное хозяйство, обошлись в совокупности в 640 млрд рублей, а ЖКХ, включая благоустройство, — почти в 500 млрд.

Около трллиона рублей в год Москва тратит на транспорт, благоустройство и общественные вопросы

При этом если в последние годы стационарная медицинская помощь стала финансироваться лучше (в 2020 году на нее выделят 121 млрд рублей против 55 млрд в 2018-м), то расходы на амбулаторную помощь выросли всего лишь с 58 до 76 млрд рублей, а на скорую помощь и вовсе остались почти без изменений — 4,2 млрд рублей в 2018 году и 4,6 млрд в 2020-м. Затраты на санитарно-эпидемиологическое благополучие, и так небольшие (137 млн рублей в год), по сравнению с 2018 годом и вовсе сокращены.

Опять-таки для сравнения: на статью «Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы» — сюда как раз входит ситуационный центр ЦОДД и его дорожные патрули, а также тысячи камер телеобзора и фотовидеофиксации — Москва ежегодно тратит в пять раз больше, чем на скорую помощь (23 млрд рублей только в 2020 году). Поэтому неудивительно, что в купировании эпидемии мэрия решила сделать ставку не на здравоохранение, а на с любовью и большими затратами взлелеянную «интеллектуальную» систему.

Расходы на транспорт и ЖКХ растут быстрее расходов на зравоохранение

К сожалению, возможности оценить динамику доходов и расходов Москвы в реальном выражении за длительный период нет — в текущем формате бюджет верстается лишь с 2017 года. До этого был переходный период, а до 2014 года включительно расходы формировались совсем по другому принципу, так что корректно сопоставить затраты, например, на ЖКХ или здравоохранение с учетом и без учета средств ОМС тогда и сейчас невозможно. К тому же столичный бюджет отличается пестротой и разнообразием даже в рамках конкретных разделов — например, в 2016 году в раздел «Развитие здравоохранения города Москвы (столичное здравоохранение)» почему-то попала субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы «Центр по выполнению работ и оказанию услуг природоохранного назначения» на возмещение затрат по содержанию объектов экспериментального озеленения и элементов благоустройства, размещенных на Тверской улице города Москвы в размере 18 млн рублей.

Тем не менее можно утверждать, что в 2018–2020 годах расходы на транспорт и ЖКХ росли быстрее, чем на сектор здравоохранения (см. график 3).

График 1. Около трллиона рублей в год Москва тратит на транспорт, благоустройство и общественные вопросы

График 2. За девять лет доходы столицы росли вдвое - в основном за счет НДФЛ