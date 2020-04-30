Металлурги спасают себя сами

На этой неделе правительство запускает механизм индивидуальной поддержки системообразующих предприятий, аналогичный действовавшему в 2008 и в 2015 годах. И «Норникель», и «Алроса» уже были включены в список системообразующих предприятий страны и вполне могут рассчитывать на льготные кредиты для пополнения оборотных средств. Однако компании практически одновременно заявили, что рассчитывают прежде всего на собственные силы.

«Не обращались и не планируем»

Как сообщил «Интерфаксу» глава «Норникеля» Владимир Потанин, компания не обращалась за какими-либо видами господдержки. «И не планирует — по крайней мере, пока сохраняется устойчивое положение, которое мы обеспечиваем на производственных площадках совместно с местными властями — властями Красноярского края, Мурманской области и Забайкальского края», — сказал он агентству.

По его словам, «Норникель» сам оказывает активную поддержку, выделив на это более 10 млрд рублей. Эти средства идут на различного рода программы, связанные с закупками медицинского оборудования, переоборудованием медицинских учреждений, социальной поддержкой работников компании в регионах присутствия. «То есть мы пока являемся, наоборот, источником поддержки, а не просящим: мы asset, а не liability для государства», — подчеркнул Владимир Потанин.

Он отметил, что в сферу влияния «Норникеля» входят предприятия, наиболее пострадавшие от кризиса. «Речь, например, о туристическом бизнесе и авиакомпании. Они рассматривают возможность в установленном порядке обратиться за помощью — если государство будет оказывать системную поддержку игрокам пострадавших отраслей», — сказал г-н Потанин. «Норникель», в частности, контролирует авиакомпанию NordStar — основного авиаперевозчика Красноярского края, осуществляющего авиасообщение между крупнейшими российскими городами и Норильским промышленным районом.

При этом, говоря о господдержке, Владимир Потанин отметил, что государство «достаточно адекватно реагирует на те запросы, которые возникают у бизнеса», но скорость реализации мер порой недостаточна. «От момента принятия решения о помощи и каких-либо ее инструментах до момента реализации этих мер проходит многовато времени. Это создает дополнительное давление на бизнес. Поэтому я думаю, что, если бы к той адекватности, с которой правительство и другие органы власти реагируют на проблемы, добавить оперативность в доведении этих инструментов до конкретных получателей, система бы значительно прибавила в устойчивости», — сказал глава «Норникеля».

«Алроса» установила срок

В отличие от своего «коллеги» «Алроса» обозначила период, в течение которого сможет продержаться самостоятельно. Как сообщил в интервью РБК ТВ гендиректор компании Сергей Иванов, «ситуация сегодня абсолютно рабочая, не требует каких-то мер господдержки на горизонте ближайших месяцев». Однако положение может резко ухудшиться, если продажи алмазов не будут осуществляться в течение трех-четырех месяцев.

Ранее продажи госкомпании фактически остановились из-за проблем на внешних рынках. Так, на карантин полностью ушла индийская гранильная индустрия, из-за режима ЧП остановился ювелирный ритейл в США, это коснулось и большинства стран ЕС. Спад продаж наблюдается в Китае, где спрос пока составляет не более 40% от докризисного уровня. Все это крайне негативно отражается на бизнесе алмазодобывающего гиганта.

В этой ситуации, отметил глава «Алросы», пример Китая, где ограничения уже сняты, не внушает оптимизма. «Активность в Китае после снятия карантина нарастает, но пока она не превышает 40 процентов от уровня прошлого года. Поведение людей сейчас другое, все занимаются более насущными вопросами. Есть опасения относительно посещения торговых центров, мест скопления людей», — пояснил Сергей Иванов. Так что, полагает он, хотя отложенный спрос на продукцию компании будет, восстановления продаж в ближайшее время в компании не ждут.

Если же «Алроса» будет вынуждена обратиться за помощью, то рецепт для ее оказания у нее уже есть. В кризис 2008–2009 годов государство поддержало компанию, закупив в Гохран алмазы на миллиард долларов, и эта инвестиция окупилась в течение нескольких лет, напомнил Сергей Иванов. Тогда у «Алросы» был большой долг, а ситуация с ликвидностью хуже, чем сейчас.

В настоящее же время, как говорит г-н Иванов, «даже при нулевых продажах до конца года ситуация вполне контролируемая». «У нас около миллиарда долларов по-прежнему на счетах, есть невыбранные кредитные линии в российских и зарубежных банках. Нужно понимать, насколько будут открыты рынки капитала, какие ставки будут. Каждый день смотрим, на каких условиях могли бы подкрепиться ликвидностью», — рассказал он.

Реально оценивать ситуацию

Эти заявления выглядит как солидарное отношение к другим игрокам из системообразующего списка, комментирует позицию горнодобытчиков аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, это также может стать стимулом для того, чтобы перенаправить часть поддержки крупному бизнесу на мелких и средних игроков, чье финансовое положение из-за спада потребительской активности внутри страны резко ухудшилось.

В целом, подчеркнул эксперт, «Норникель» сейчас находится в более стабильном положении за счет стабильно высоких мировых цен на палладий, а также за счет того, что продукция экспортируется во многие страны, промышленность которых менее всего затронута распространением коронавирусной инфекции.

«Алроса» в этом плане, конечно, более уязвима, добавляет Алексей Антонов, так как она добывает и продает дорогостоящие металлы, спрос на которые будет восстанавливаться более полугода. Поэтому для компании сейчас очень важно поддерживать жизнеспособность и развивать сразу несколько дорожных карт по антикризисным мерам. И если все ограничения действительно будут сняты к июню, компания вполне сможет и не воспользоваться господдержкой.