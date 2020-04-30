Работа в правительстве оказалась особенно опасной

Об обнаружении у него коронавируса заявил в четверг премьер-министр России Мишустин. Телеканал «Россия 24» показал его разговор, в формате видеоконференции, с президентом РФ Владимиром Путиным, когда он объявил: «Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты на коронавирус, которые я сдал, показали положительный результат. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег».

Премьер сказал это спокойно, но все же волнуясь, и было видно как президент, несомненно знавший, что скажет ему сейчас премьер, покачал головой так, как никогда не делал во время протокольных съемок встреч с высокопоставленными чиновниками.

«Уважаемый Михаил Владимирович, то, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым и я всегда об этом говорю», — ответил Владимир Путин, огорченно вздохнув. Он добавил, что «вы, и члены правительства и коллеги из администрации президента находятся в зоне особого риска, потому что, как бы ни ограничивать себя в контактах, при выработке и принятии решений, все равно, без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись».

Владимир Путин также выразил надежду, что глава правительства будет активно участвовать в работе по поддержке граждан и экономики, оставаясь в такой же хорошей рабочей форме. Михаилу Мишустин внешне не выглядит больным. 3 марта ему исполнилось 54 года. Главой правительства РФ он стал 16 января 2020 года.

Премьер обратился и ко всем россиянам: «Впереди — майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», — сказал он, призвав максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и сделать все возможное, чтобы остановить ее распространение. Он также выразил уверенность, что совместными усилиями удастся победить вирус и вернуться к привычной жизни.

Михаил Мишустин, сообщил ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Бориса Белякова, будет находиться под наблюдением в одном из медицинских учреждений. Он обещал находиться на телефонной и видеосвязи с членами правительства. Как заявил президент, окончательные решения без участия премьера приниматься не будут.

«Я хочу вам пожелать выздоровления как можно быстрее, поправляйтесь», — сказал Владимир Путин. Общение президента и премьера выглядело настолько неформальным, насколько оно, наверное, могло выглядеть в таком формате в принципе.

Михаил Мишустин сообщил также о том, что предложил исполнять обязанности главы правительства первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Сегодня же был подписал указ о его назначении, сообщила пресс-служба Кремля.

«Установить, что исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации Мишустина М. В. осуществляется первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Белоусовым А. Р.», — говорится в указе. Андрей Белоусов уже приступил к своим новым обязанностям.

С премьером, как сообщила газета «Коммерсантъ», связался ее корреспондент. Михаил Мишустин подтвердил, что чувствует себя нездоровым. Отдельно сообщается, что у него высокая температура. А «в правительстве, помимо Михаила Мишустина, также есть зараженные вирусом COVID-19, они находятся в режиме самоизоляции и работают из дома».

Издание выдвигает, как наиболее вероятную, парадоксальную причину заражений коронавирусом в правительстве, а именно усиленные меры предосторожности и связанная с ними регулярная сдача анализов. При этом неизбежны частые контакты с медиками, а тем приходится много перемещаться по Белому дому. То есть, максимальная бдительность привела к обратному

РБК приводит слова пресс-секретаря премьера Бориса Белякова: «Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование». Он отметил при этом, что на протяжении последних недель «все встречи и совещания проходили в режиме ВКС или телефонных звонков».