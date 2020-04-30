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Мишустин заразился коронавирусом, и.о. главы кабмина будет Белоусов

Москва, 30.04.2020

Премьер-министр России Михаил Мишустин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину, передает телеканал «Россия-24».

Временно исполняющим обязанности главы правительства Мишустин предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал предложение и пообещал сегодня же подписать указ. 

По сообщению оперативного штаба по борьбе с распространениемCOVID-19, за истекшие сутки рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией достиг рекордной отметки в 7 099 человек в 85 регионах. Это самый большой прирост за все время отметили в штабе. В процентном соотношении суточный прирост составляет +7,1%. Общее число заболевших по всей стране достигло 106 498 человек. Наибольшее число вновь зафиксировано в Москве, где  инфицированных за сутки выявлено 3 093 человека. Далее по количеству выявленных больных находятся Московская область (+793) и Санкт-Петербург (+336).  Поправились после перенесенного заболевания за последние сутки 1333 и выписаны в общей сложности 11 619 человек.

Ранее эксперты сообщили, что в случае, если эпидемия коронавируса будет распростраянться не один год, произойдет пересмотр  приоритетов в экономике и отношения к окружающей среде. Человечество сможет понять, что в приоритете должна находится окружающая среда, а не собственно «самоподдержание».

Напомним, накануне прирост больных по России составил 5,8 тыс человек, что позволило превысить общие показатели Китая на пике эпидемии в стране. Напомним, в КНР остановился прирост больных на отметке в 82 тыс. инфицированных. Также Россия обошла Иран, где насчитывается 91 472 подтвержденных диагноза.

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