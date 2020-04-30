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«Наверное, все у перекупщиков сосредоточено»

Москва, 30.04.2020
Почему в аптеках так трудно купить маски и респираторы
#Коронавирус
#Рейд по аптекам
#Аптечная розница
#Общество
  • «Наверное, все у перекупщиков сосредоточено»

Замир Усманов/ТАСС

Месяц назад купить медицинские маски в Москве стало практически квестом. Запрос на сайтах поиска лекарств показывал наличие их максимум в двух аптеках на севере города, на ВДНХ и в Алтуфьево. Туда приезжали со всего города.

— Приезжайте, пока есть, до вечера хватит, — говорили в одной.

— Сейчас закончились, но завтра будет ночью, приезжайте, мы работаем круглосуточно, — говорили в другой.

Цены за несколько дней преодолели рубеж в 25, а затем в 35 рублей, добрались до 50 рублей, и в какой-то момент даже оптовым покупателям – фондам, которые искали средства защиты для врачей, — маски предлагали по 50 рублей за штуку. Из подавляющего большинства аптек маски просто исчезли.

— Маски всегда были копеечным товаром, они стоили у нас рубль шестьдесят, — говорит провизор одной из аптек. – Когда цена стала 10 рублей, покупатели ругались. Пришла женщина, стала кричать: «Я на вас в прокуратуру пожалуюсь». Я говорю: «Жен-щи-на, вы не ругайтесь, вы покупайте. Потом еще дороже будет…»

Сейчас поисковик aptekamos.ru выдает 37 аптек, где можно купить маски по цене от 35 до 60 рублей. На 13—миллионный город это все еще мало, но уже больше, чем было. Маски по 35 рублей продают всего несколько из них. Мы обзвонили пять аптек в разных районах Москвы с наименьшими ценами.

В аптеке в Медведково продают по 35 рублей штука, но не знают, останется ли товар до завтра – очень много звонков от покупателей, и привозят маски нерегулярно:

— У поставщиков их нет, — говорят в аптеке.

В аптеке на Смоленской упаковку по 50 штук продают за 1750 рублей, но могут продать и десяток. Три недели назад цена за упаковку была 2500.

— Завоз подешевле, значит, и мы подешевле продаем. Мы не накручиваем, все зависит от поставщиков, — говорит провизор.

— А завтра они у вас еще будут?

— Вам отложить?

В аптеке на Планерной цена от 42 рублей, продают минимум по пять штук. Поставки нерегулярные, так что уверенности в завтрашнем дне и здесь нет:

— Осталось немного у нас. Когда привезут в следующий раз, это непредсказуемо. Но как видите, они стали хоть появляться. Раньше их не было вообще.

В аптеке есть еще санитайзеры по 330 рублей за 100 миллилитров, а респираторов нет.

Интернет—аптека на Профсоюзной продает по 40 рублей и не испытывает недостатка.

— Я думаю, что, наверное, будет дешеветь. Ситуация стабилизируется.

В аптеке на Красносельской упаковку из 50 штук продают по 2450, а поштучно – аж по 60 рублей.

— А что так дорого, почему?

— Не могу ничего поделать, — отвечает провизор.

И, наконец, в аптеке на ВДНХ, одной из тех, что продавала маски и в самый сложный момент, они есть и сейчас, по 45 рублей, российского производства. Здесь совсем не уверены, что ситуация улучшается.

— Мы стараемся покупать хорошие, российской фабрики, а с ними сложно. На китайские люди жаловались – для кого-то тонкие, для кого-то запах, у кого-то отрывается резиночка.

Респираторов в аптеке сейчас нет. А из дезинфицирующих средств – «чистейший этанол, 100 миллилитров, стоимость 134 рубля, в стеклянных пузырьках».

— Респираторы мы пока не можем заказать, на базах их нет. Наверное, все у перекупщиков сосредоточено, — пожаловались в аптеке.

В начале апреля правительство на две недели ввело мораторий на торговлю масками, передав все под начало Росхимзащиты, — это вытеснило торговлю средствами защиты на черный рынок. Две недели спустя ограничение сняли. Но аптекам пригрозили, что за продажу масок по высоким ценам они будут наказаны. Большинство аптек до сих пор этого боятся, поэтому маски по существующим ценам они просто не закупают.

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