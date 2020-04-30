Цены на нефть растут на новостях о запасах в США

После публикации отчета Минэнерго США цены на нефть в ходе торгов растут на 8-33%, говорится в данных торгов.

По состоянию 08.01 по московскому времени июньские котировки растут на 32,98%, до $16,41 за баррель. Накануне стоимость фьючерсов на июнь дорожала более чем на 35%, до $16,63 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась сразу на 8,18% $24,6 за баррель. Накануне стоимость данных котировок поднималась более, чем на 10% до$ 25,19 за баррель. Цена фьючерсов на июнь сорта Brent прибавила 13,98% - до $23,32 за баррель.

Рано утром по московскому времени минэнерго США сообщило об увеличении запасов нефти в стране на 9 миллионов баррелей, или на 1,7%, до 527,6 миллиона баррелей, что оказалось выше ожидания аналитиков. Эксперты прогнозировали прирост на 10,6 миллиона баррелей на недели, завершившийся 24 апреля.

Экстремальные колебания рынка нефти продолжаются с 20 апреля, когда майские фьючерсы на WTI торговались в минусовых значениях, до минус $40 за баррель, что произошло впервые в истории. Эксперты рынка тогда объяснили данную динамику отсутствием емкостей для хранения нефти. Сегодня волатитльность рынка вызвана действиями ETF, сокращающим свои позиции в июньских фьючерсах. Поскольку никто из инвесторов не захочет остаться с контрактами на руках, то нефть вновь может показать отрицательные значения.