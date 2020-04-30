Немецкая VG Cargo Александра Удодова в марте показала рост производства

Работают с повышенной нагрузкой

На днях российская компания АТС (грузоперевозчик, занимающийся международной воздушной, морской и наземной транспортировкой грузов) чартерным рейсом доставила из Китая в Германию, в аэропорт Франкфурт-Хан крупную партию защитных медицинских масок. Транспортировка средств индивидуальной защиты (СИЗ) осуществлялась пассажирским Boeing 777-300ER, который был специально подготовлен под перевозку спецоборудования. По словам директора подразделения АТС Дмитрия Филимонова, полная разгрузка борта заняла чуть более одного часа, а средства защиты были доставлены получателям в Германии уже на следующий день. Грузообработчиком чартерного рейса с защитными масками являлась логистическая компания Александра Удодова, которая занимается сервисной обработкой наземных грузов в аэрохабе Франкфурт-Хан.

В марте и апреле каргокомпания Удодова обработало десятки похожих рейсов со средствами индивидуальной защиты, прилетающих на различных типах воздушных судов – от АН-124 Руслан, до грузовых и пассажирских Boeing. Причем на физической обработке грузов процесс не заканчивался. В VG Cargo сообщили, что компания не только выступила оператором данных грузов в аэропорту, но и выступала координатором между авиакомпаниями, администрацией аэропорта и получателями грузов. Компания Удодова проводит таможенное оформление и привлекает наземных перевозчиков, которые столкнулись с ограничениями для своего бизнеса в Европе. Например, VG Cargo привлекла литовскую компанию Hoptrans, которая предоставила 150 грузовиков для наземной доставки защитных масок до европейских покупателейе. Только за март VG Cargo обработала порядка 10 тысяч тонн груза, большая часть из которого – защитные средства для борьбы с пандемией.

Проверка грузов VG Cargo Александра Удодова перед отправкой

По словам гендиректора VG Cargo Виктора Горнака, в компании имеется полный комплект спецсредств, позволяющий производить работы в хабе Франкфурт-Хана в условиях пандемии. «В некотором смысле мы предугадали развитие ситуации, и когда эпидемия разгоралась еще только в Ухане, мы закупили доступные тогда еще средства защиты – маски, перчатки, защитные костюмы, жидкости для дезинфекции. Все эти средства мы выдаем свои сотрудникам бесплатно, так как их здоровье является нашим главнейшим приоритетом. Мы ни на один час не прерывали свою деятельность в период пандемии, ведь люди в аэропортовой логистике, как и врачи – находятся на передовой в борьбе с пандемией», - заявил Виктор Горнак.

Глобальная «война за маски»

COVID-19 обнажил серьезные проблемы в мировой системе здравоохранения. Даже в странах с наиболее сильными экономиками не хватает медперсонала, медицинского оборудования, а также средств индивидуальной защиты, прежде всего, защитных масок. Эксперты подсчитали, что с начала эпидемии к середине марта цены на маски в европейских странах подскочили в несколько раз, а одним из «лидеров» стала Украина, в местных аптеках стоимость товара взлетела в 48 раз. Евросоюз с начала пандемии объявил четыре тендера на закупку медицинского оборудования и расходных материалов. Острейший дефицит СИЗ спровоцировал жесткую конкуренцию между странами за их закупки, которую уже называют «войной за маски».

Западные СМИ описывают конфликты из-за защитных масок между Германией, Австрией и Швейцарией. Германия также спорила с итальянскими властями из-за 830 000 масок. Широкую огласку получил инцидент с 200 тысячами лицевых масок 3М, которые предназначались для берлинской полиции, но «потерялись» в аэропорту Бангкока, а позднее обнаружились в США. Отдельные немецкие политики охарактеризовали эту историю «актом современного пиратства», и называли действия властей США, перекупивших СИЗ по более высокой цене, «бесчеловечными и неприемлемыми».

Складское помещение VG Cargo Александра Удодова

Немецкие концерны, пытаясь стабилизировать ситуацию внутри страны, передают больницам СИЗ. В марте Daimler, BMW и DeutscheBank пожертвовали сотни тысяч специальных медицинских масок в больницы и другие медучреждения. В конце марта более трех миллионов защитных масок, купленных Volkswagen, прибыли в аэропорт Франкфурта из Шанхая. Это была первая партия медицинского пожертвования на сумму 40 миллионов евро, которое было доставлено в больницы и федеральные агентства в Гессене и Нижней Саксонии. На днях канцлер Ангела Меркель предупредила, Германия все еще «находится на тонком льду» и что COVID-19, похоже, станет частью жизни на долгосрочную перспективу. В этом контексте своевременные и достаточные поставки средств индивидуальной защиты становятся одним из важнейших направлением грузоперевозок на период борьбы с пандемией.

Основные инвестиции – в России

Бизнес-интересы Александра Удодова по большей части сосредоточены в России, где ему принадлежат несколько компаний в различных сферах экономики. Это агрокомплекс «Грибная радуга» (Курская область), являющийся самым крупным в РФ производителем свежих шампиньонов. Осенью прошлого года Удодов запустил в Краснодарском крае санаторий «Термы», ставший крупнейшим отечественным бальнеологическим проектом последних лет. Кроме того бизнесмен инвестирует в торговую и жилую недвижимость.