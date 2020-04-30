О механизме товарного сертификата

В силу распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), размер российской экономики сократится в 2020 году от 5,5 % по оценке Международного валютного фонда до 8 % по оценке Счетной палаты Российской Федерации.

Соответственно упадут доходы и потребление граждан России. Помимо прямых социальных последствий снижение благосостояния людей приводит к сокращению внутреннего спроса. Это значит, что даже после завершения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий и отмены ограничений на функционирование предприятий негативное влияние на экономику продолжится. Следовательно, восстановление производств и внутреннего спроса не будет быстрым.

В целях предотвращения такого негативного сценария и быстрого выхода из ловушки падения доходов населения и бизнеса необходима точная настройка процесса восстановления экономики.

Для этого может быть применён механизм товарного сертификата.

Исходным пунктом для использования механизма товарного сертификата является оценка трех ключевых параметров:

баланса упавшего потребления (далее – баланс потребления);

баланса упавшего производства (далее – баланс производства), включая оценку уровня недозагрузки производственных мощностей;

объёма денежной массы, обслуживавшей до кризиса упавшее потребление и производство.

Структура механизма товарного сертификата заключается в следующем.

Первое. Для восстановления упавшего потребления каждому гражданину России предоставляется право безвозмездного получения товарного сертификата в размере дохода, потерянного в период пандемии коронавируса. Денежный эквивалент товарного сертификата персонален, автоматически рассчитывается по данным Федеральной налоговой службы (далее - ФНС) и равен разнице между текущим уровнем дохода гражданина и уровнем дохода до введения карантина. Сам товарный сертификат индивидуален, строго целевой и не отчуждаем (исключена возможность его конвертации в любую валюту или продажи). На сумму товарного сертификата гражданин может исключительно заказать и получить конкретные товары отечественного производства.

Второе. Для удовлетворения спроса через восстановление упавшего отечественного производства определяется единый заказчик-поставщик, осуществляющий по рыночным ценам массовую закупку продуктов и товаров первой необходимости, потреблявшихся до кризиса пострадавшими гражданами. В силу централизованного и массового характера закупки есть возможность установления значительной скидки к рыночной цене, что, в свою очередь, будет снижать инфляцию. Также за счёт этого возникают стимулы к импортозамещению и дополнительному выпуску отечественных товаров.

Третье. Источником осуществления закупки являются средства Центрального Банка в размере денежной массы, фактически уже обслуживавшей до кризиса упавшее потребление и производство. Таким образом возникает строго целевой – под выпуск товаров и исключительно неинфляционный канал формирования денежной массы, размер которой строго соответствует создаваемой товарной массе.

Важно, что предлагаемый механизм позволяет решать задачи восстановления экономики без увеличения кредитной нагрузки на бизнес и население. Следовательно, он не порождает ограничения экономического роста в будущем.

Для эффективной и прозрачной работы механизма товарного сертификата целесообразно задействовать единую онлайн-платформу (аналог интернет-магазина), которая обеспечивает полную цифровизацию всех процессов и раскрытие для общества всей информации о закупках, включая цены и условия поставки.

Следует отметить, что для реализации мер по поддержке российской экономики силами Федеральной налоговой службы уже развёрнута блокчейн-платформа для идентификации единого учёта получателей кредитов, которая кардинально упрощает для клиентов получение этих кредитов. Эта или аналогичная онлайн-платформа может использоваться для регистрации предприятий и граждан в механизме товарного сертификата.

Регистрация через портал государственных услуг гражданина на этой платформе юридически означает появление у него товарного сертификата, сумма которого может рассчитываться автоматически по данным ФНС о снижении дохода гражданина в результате введения карантина.

С момента регистрации у гражданина возникает право выбора и последующего получения доступных товаров на сумму эквивалентную сумме товарного сертификата.

При этом в личном кабинете гражданина на данной платформе предусматривается «книга Ваших пожеланий» для последующей индивидуальной настройки предложения товаров, максимально обеспечивающей динамичное товарное разнообразие.

Таким образом за счет организующей роли государства можно восстановить общий объёмы потребления пострадавших граждан и производства отечественных товаров. А в тех случаях, когда возможно импортозамещение – объемы отечественного производства могут превысить докризисный уровень.

Схема работы товарного сертификата