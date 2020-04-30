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Первые выходные мая станут для погоды переломными

Москва, 30.04.2020
  • Первые выходные мая станут для погоды переломными

Тамара Ларина

 

Погода в Центральной России

 

Резкое повышение температуры воздуха ожидается на большей части Европейской России уже в первые выходные мая, сообщил Гидрометцентр.

По северу Центрального федерального округа движется циклон, центр которого 30 апреля переместится на Кировскую область, а затем и на Верхнюю Волгу. В северной части округа 30-го, а также в праздничные дни, 1 и 2 мая будет сухо и ясно, но относительно прохладно: ночью до -3°, днем +6…+13°. А на юге округа — почти летнее тепло, днем +15…+20°, южнее до +25°.

Однако гуляя на первомай в Рязани, Липецке и Воронеже, надо не забыть взять не только необходимую нынче медицинскую маску, но и зонт, причем не от солнца: здесь протянулась ломаная линия активных фронтальных разделов, поэтому ожидаются дожди и даже грозы.

Что ж, у такой погоды на Руси издавна есть любители: «Люблю грозу в начале мая,//Когда весенний, первый гром,//Как бы резвяся и играя,//Грохочет в небе голубом.//Гремят раскаты молодые,//Вот дождик брызнул, пыль летит,//Повисли перлы дождевые,//И солнце нити золотит».

Вот этот весенний первый гром, о котором писал скоро как 200 лет назад Федор Тютчев, и услышат жители региона, одновременно увидев и всю, описанную поэтом красоту.

В эти несколько дней теплая, почти жаркая средиземноморская погода будет продвигаться на север, вытесняя с территории округа холодную воздушную массу, прогнозирует Гидрометцентр. В Черноземье днем 1 и 2 мая ожидается +22…+27°, в центральных областях +13…+20°.

И начиная с 3 мая, температурный фон в Центральном федеральном округе резко повысится: в дневные часы воздух будет прогреваться до +17…+24°, на юге до +28°. Ветер при этом будет слабым. Идеальная погода, но без дождей с весенними грозами не обойдется.

Очень теплая погода придет в эти дни и в Москву.

 

Прогноз погоды в Москве и Московской области

 

Сегодня, 30 апреля в Москве облачно с прояснениями, преимущественно сухо, 9...11°, по области  7...12°. Ветер северной четверти 6-11 м/с, ночью по области местами порывы до 15 м/с. 

На 1 мая облачно с прояснениями, местами даже небольшой дождь. Те, кто постарше, помнят такую погоду на первомайскую демонстрацию трудящихся. После ночных 2…4° (по области -1…4°), днем в Москве 11…13°, по области 8…13°. Ветер восточной четверти 6-11 м/с.

2 мая будет еще 13…15°, по области 11…16°. ветер восточный 5-10 м/с.

А вот с 3 мая температура ночью уже 5…10°, а днем все 18…23° тепла. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Но совсем сухой погоды не будет: переменная облачность, местами небольшой дождь. 

4 мая температура ночью теплеет до 8…13°, а днем те же 18…23°. Ветер становится южным, 3-8 м/с, небольшие осадки сохраняются.

Еще несколько дней назад научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд колебался по поводу позитивного прогноза на Первомай. «Действительно, существует вероятность, что к воскресенью, 3 мая воздух прогреется выше 15 градусов, но это очень ориентировочные расчёты», – цитировали мы его.

Новый прогноз превзошел, таким образом, самые смелые ожидания.

 

Погода с Санкт-Петербурге и Ленинградской области

 

Тут тоже потеплеет, однако не так, как в Москве и южнее нее.

В четверг, 30 апреля будет 7°, на 1 мая — уже 10 градусов тепла. Далее 2 мая — 15°! В воскресенье на один градус попрохладнее, и затем с минимальными колебаниями теплая погода прогнозируется до 5 мая, когда синоптики обещают +14, причем накануне, во вторник и все 16°.

 

Погода в Сибири и на Дальнем Востоке

 

В Якутии в ближайшие дни +3…+8, на севере около 0°, а в ночные часы -1…-6°, при прояснении -9…-14°. Во второй половине первой декады мая прогнозируется солнечная погода.

В Забайкалье погода очень противоречивая, определяемая циклоном. Пока здесь сохранится жаркая погода, в южных районах +25…+30°, хотя севернее и в Прибайкалье при облачности всего +8…+13°. Но затем начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер усилится до 15-20 м/с.

В Амурской области 1 мая произойдет ухудшение погоды, со 2 мая максимальные значения температур будут не выше +10…+15°. Порывы ветра до 15-20 м/с.

Идя из Забайкалья, циклон принесет осадки, местами сильные, в Хабаровский край. Здесь пойдет снег и мокрый снег. 30 апреля и 1 мая еще тепло, +17…+22°, а 2 мая температура упадет до +5…+10° днем, на севере края около 0°.

С первых чисел мая принесет осадки погодный фронт над Магаданской областью, начиная с юго-западных районов. В центральных районах +4…+9°, на побережье -2…+3°, там же ветер порывами до 17-23 м/с.

В Приморском крае на первый период майских выходных обещана жаркая погода с дождями: днем +15…+20°, а в центральных районах —до +30°. Но в конце праздников похолодает на 10 градусов, хотя осадков и не ожидается.

В ночь на субботу атмосферный фронт из Хабаровского края доберется и до Сахалина. Более, чем обычно теплая и солнечная погода, +13…+18°, уступит место дождям и усиленному ветру.

«Больше всего, — сообщает Гидрометцентр, —  с погодой повезло жителям Чукотки, где в ближайшие 5 дней будет располагаться область высокого давления. Здесь будет спокойно и солнечно».

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