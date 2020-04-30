«Не правильно поняли»: Песков сказал, что адресной помощи россиянам не будет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналисты его не правильно поняли, когда он говорил о материальной помощи гражданам России, передает РИА «Новости».

Чиновник подчеркнул, что правительство уже приняло два пакета мер финансовой поддержки населения, а трактовка его слов в интервью RTVI о помощи россиянам на фоне сложной экономической ситуации из-за коронавируса оказалась ошибочной. Он заявил, что «не говорил о прямой материальной помощи».

«Я призываю вас очень внимательно проанализировать предыдущие два пакета мер, это важно», - сказал Песков. Он напомнил, что государство поможет россиянам, которые потеряли работу после 1 марта. Такие граждане будут получать материальную помощь «по верхней планке» три месяца подряд, также власть поможет россиянам с детьми.

«Все меры уже приняты. Вам просто нужно внимательно с ними ознакомиться», — ответил чиновник на просьбу рассказать о расчетах индивидуальной помощи. Он добавил, что если помочь каждому россиянину потерявшему работу и выплатить 20 тысяч рублей в месяц, то государству потребуется выделить полтриллиона рублей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обдумывают возможность предоставления гражданам России единоразовой материальной помощи, пишет РБК. Чиновник подтвердил, что у России достаточный потенциал для того, чтобы поддержать россиян. Позже он сообщил, что журналисты его не правильно поняли.