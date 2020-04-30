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Почему актуальны номера жирным шрифтом без канта и флага России

Москва, 30.04.2020
В последние годы существования СССР основным способом выделиться на дороге была езда на авто престижных марок и моделей. Примерами могут служить ставшие культовыми в те времена шестисотый Mercedes и Audi в кузовах «сигара» и «бочка».
#PressRelease

В настоящее время выделиться маркой машины стало намного труднее, поскольку перегонять транспортные средства из-за рубежа сейчас не требуется: автодилеры и автосалоны имеются во всех городах. А при нехватке денег на приобретение автомобиля можно использовать льготные программы или взять автокредит. И все же автовладельцы и в настоящее время используют разные способы выделиться в потоке авто. Один из них заключается в установке модных номеров, привлекающих к себе внимание. При оформлении таких номеров может использоваться жирный шрифт https://gosnomera24.com/zhirnyj-shrift. Раньше это делалось лишь на номерах государственной серии, теперь же возможность воспользоваться данным способом имеется у любого желающего.

Однако некоторые владельцы авто не желают ограничивать себя одним жирным шрифтом и прибегают к еще одному способу выделиться – номеру без флага. Выдача таких номеров осуществлялась до 1991 года, но их использование отвечает требованиям законодательства и по сей день. Однако оформить такие номера в ГИБДД сейчас уже не удастся. Установка номеров без флага обеспечивает целый ряд преимуществ, в том числе:

  • Привлечение внимания водителей и пешеходов.
  • Уменьшение внимания инспекторов ГИБДД , поскольку прежде номера без флага использовали структуры СВР и ФСБ, с которыми они не желают связываться.
  • Уменьшение размеров штрафов за нарушения правил дорожного движения –камеры видеонаблюдения плохо регистрируют безфлажковые номера, по этой причине их владельцам почти не приходят письма с уведомлениями о штрафах.

Другой способ привлечь повышенное внимание к своему номеру состоит в его избавлении от черного канта. По периметру регистрационных пластин, которые выдает ГИБДД, по умолчанию имеется черная окантовка. Ее удаление увеличивает привлекательность даже недорогих автомобилей.

Тем, кто желает стать обладателем по-настоящему модного номера, следует воспользоваться всеми вышеперечисленными способами, то есть обзавестись номером без флага и окантовки с буквами и цифрами, нанесенными жирным шрифтом. В ГИБДД такие номера не выдадут, однако из-за этого не следует пользоваться изделиями кустарных мастеров, что чревато частой уплатой штрафов и лишением прав. Вместо того надо обратиться в автосервисный центр, у которого есть право изготавливать номера.

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