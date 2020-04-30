Рейтинг деревянных окон в Москве - топ 5 или лучшие фирмы по деревянным окнам в Москве

Натуральное дерево дышит, помогая проветривать помещение, поддерживать свежесть воздуха и препятствует появлению конденсата. И это далеко не все преимущества деревянных окон. Однако чтобы конструкция соответствовала требованиям и была высокого качества, необходимо правильно выбирать производителя. Чтобы не ошибиться с выбором, составлены рейтинги лучших производителей деревянных окон.

Рейтинг

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо внимательно ознакомиться с производителями окон.

Окна Дентро / Okna Dentro. Окна Бау. Фабрика Окон. Vinchelli. Woodelux.

Это пятерка лучших производителей деревянных окон, которые отвечают всем требованиям высокого качества и стандартов.

При составлении рейтинга лучших компаний, учитывались не только отзывы пользователей, но и особенности технологии производства, стоимость, сроки изготовления и уровень обслуживания клиентов, а также ряд других факторов.

Особенности выбора фирмы

Существует ряд критериев, по которым можно определить лучшую фирму-производителя.

Опыт работы на оконном рынке. Лучшие разработчики имеют опыт работы. Они поставляют на рынок продукцию не менее трех лет.

Лучшие фирмы по деревянным окнам имеют хорошую репутацию и положительные отзывы. Уточнить, как компания себя зарекомендовала, возможно по ее партнерам. Отзывы и профессиональные награды говорят об отличном качестве продукции.

Стоимость. Крупные компании закупают сырье оптом, применяют современные технологии при изготовлении окон. Стоимость окон хорошего качества не может быть слишком дешевым, но и завышенные цены не должно быть.

Технология производства. Преимуществом любой компании будет применение уникальных технологий изготовления окон. Это может быть использование особенных пород дерева или повышенной прочности сборка рамы, особые пропитки, лакокрасочные материалы.

Зная, какой фирме лучше доверять свой дом, ошибиться с выбором будет невозможно. Только надежные производители помогут уберечь тепло дома и создать в нем особый комфорт.