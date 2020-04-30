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Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну

Москва, 30.04.2020

Россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство за границей, смогут покинуть страну, говорится в документе на сайте правительства.

В документе отмечается, что выехать из России можно будет один раз. С началом ограничительных мер из-за пандемии коронавируса уехать из России могли только иностранные граждане, поскольку 27 марта Москва прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Полеты осуществлялись по отдельным решениям правительства, а также продолжались вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. Позже по решению правительства сократили количество вывозных рейсов и установлен ограничитель на количество прибывающих пассажиров.

29 апреля российский премьер Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев, отметив, что возобновление сообщения будет возможно только после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

На сегодня в России насчитывается почти 100 тыс. инфицированных новой коронавирусной инфекцией, большинство из которых находятся в Москве. Поправилось 10 286 человек.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев заявил, что говорить о постепенном снятии карантина или смягчении ограничений в передвижении можно будут после того, как прирост новых зараженных будет не более двух-трех процентов в день.

На сегодня ситуацию с распространением коронавируса можно оценить «на троечку», поскольку прирост заболевших в среднем составляет 6% в день. Показатель разнится от региона к региону, добавил медик.

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