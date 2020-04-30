Курс доллара может сильно удивить

Курс доллара снизился в среду на 1,08 руб., до 73,06 руб., курс евро — на 76 копеек, до уровня 79,44 рубля, отыгрывая ослабление американской валюты на форексе после решений и комментариев ФРС США, а также рост аппетита к рискам инвестров на фоне снятия ограничений в ряде стран, введенных в связи с коронавирусом и существенный отскок нефти.

ФРС США по итогам заседания 28-29 апреля сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

ФРС при этом заявила, что продолжит выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка.

Нефть дорожает как в надежде на восстановление спроса по мере постепенного перезапуска мировой экономики, так и в ожидании эффекта от сокращения добычи в рамках ОПЕК+ с мая.

Свою роль сыграли и данные Американского института нефти о росте запасов нефти в США меньше прогнозов, подарившие надежды на то, что нефтехранилища заполняются не столь быстро, как считалось ранее.

Сочетание благоприятных внешних и локальных факторов позволяют аналитикам делать все более оптимистичные прогнозы по курсу рубля, которые некоторое время назад рассматривались как маловероятные.

"В текущих условиях достижение уровней 73,00-73,50 рубля за доллар до конца недели выглядит вполне вероятным сценарием, однако потенциал дальнейшего роста рубля с этих уровней в ближайшие недели выглядит ограниченным, с нашей точки зрения, учитывая глобальную неопределенность", - приводит мнение Дмитрия Полевого из РФПИ Рейтер.

На форексе доллар США снижается практически ко всем конкурентам из-за падения интереса к безопасным активам. В паре с евро он теряет почти 0,4% с начала дня, котировки - вблизи $1,0860. Сырьевые и развивающиеся валюты в основном дорожают.

На фоне текущего рыночного оптимизма и с учетом ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки российский Минфин провел в среду удачный аукцион рл оазмещению ОФЗ.

"Заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о необходимости более широкой поддержки населения и бизнеса могут говорить о возможном дальнейшем смягчении денежной политики регулятора. Соответственно, это повышает актуальность покупки ОФЗ с целью получения прибыли на сокращении их доходности", - сказал Андрей Кочетков из компании Открытие Брокер.

Он также полагает, что это может стимулировать и краткосрочные спекуляции на разнице текущих, по-прежнему относительно высоких, рублевых процентных ставок и практически нулевых у валют фондирования, доллара, евро и иены.

Существенный подъем цен на нефть и позитивная динамика валют развивающихся рынков, вкупе с поддержкой со стороны внутренних факторов, способствовали росту рубля, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результате доллар сделал шаг к поддержке, расположенной на уровне 73 рубля. Таким образом, американская валюта полноценно закрепилась в диапазоне 70-75 рублей. Однако пока говорить о возможности выхода вниз из этого диапазона преждевременно. Сохраняются риски ухудшения внешнего фона, что поспособствует восстановлению доллара к верхней границе коридора", — добавил он.

В четверг курс будет колебаться в диапазоне 72,6-74 рубля за доллар, оценил Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Внимание инвесторов будет сосредоточено на итогах заседания ФРС, от которых рынки ждут как оценок масштабов вирусного давления на экономику США, так и сигналов о расширении монетарной поддержки рынков", — добавил он.