У рынков появилась на надежда

Обнадеживающие результаты в испытаниях лекарства против COVID-19 вызвали ралли на азиатских биржах. Европа, тем временем, ждет результатов заседания ЕЦБ, который недавно начал новую программу количественного смягчения.

Азиатские индексы растут до семинедельных максимумов на фоне положительных результатов промежуточного этапа испытаний Gilead, лекарства от коронавируса COVID-19. Здесь прямая связь с экономикой: появление нового эффективного лекарства может ускорить «открытие» экономик.

Испытания Gilead проходят сейчас в США на 1063 пациентах. Главный американский эпидемиолог Энтони Фаучи считает их очень важными, а промежуточные результаты - обещающими. Они свидетельствуют о том, что больные, которым давали это лекарство, выздоравливают быстрее: за 11 дней вместо 15 у группы, которым вместо лекарства давали плацебо.

Сыграли свою роль в ралли и новости из Южной Кореи, где впервые с 29 февраля не зарегистрировано новых заражений коронавирусом внутри страны.

Однако эксперты отмечают, что нынешнее ралли не имеет фундаментальных оснований. Оно скорее основано на надеждах, чем на конкретных фактах. Настраивают на осторожный лад и вполне логичные мысли о том, что несмотря на всю важность появления лекарства против COVID-19, главным критерием изменения ситуации к лучшему для рынков являются успехи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Настраивают на осторожный лад и опасения перед второй волной пандемии в случае чересчур быстрого выхода из локдауна континента.

Тем не менее, один из основных азиатских индексов, MSCI, вырос в последний день апреля на 1,4%, а по итогам недели прибавил более 5%, что является лучшим результатом за три последних недели.

Главный японский индекс Nikkei показал в четверг лучший результат за семь недель, прибавив 2,8%. Почти такой же рост – 2,7% и у австралийского индекса ASX 200.

Рынки облигаций и валют в Старом Свете, между тем, застыли в ожидании заседания ЕЦБ. Пресс-конференция по его итогам должна состояться в 16.30 по московскому времени. Инвесторы ждут от главного европейского банка расширения программы скупки гособлигаций для усиления поддержки европейских банков и кредитного рынка, на котором возникла тревожная обстановка. «Наши экономисты ждут, что ЕЦБ объявит о расширении программы покупки гособлигаций на полтриллиона евро»,- говорится в аналитической записке Майкла Кахилла из Goldman Sachs.

Процентные ставки по наиболее важным, 10-летним американским облигациям остаются на уровне 0,614%. За океаном «отличился» главный американский банк. Федеральная Резервная Система (ФРС), не изменила ключевую ставку, которая осталась в районе 0. Никто из руководства ФРС даже не намекнул на то, что ставка в краткосрочной перспективе может быть поднята.

Политика ФРС осложняет спокойную жизнь американскому доллару, который сейчас находится под сильным давлением. Все же доллар пока не только держится, как, скажем, против австралийского тезки, но и переходит в наступление, как, например, против евро, за который сейчас дают 1,0862 доллара.