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Специалисты рассказали о мерах для «бессимптомных» носителях коронавируса

Москва, 30.04.2020

Бессимптомным носителям коронавирусной инфекции, то есть людям , у которых заболевание протекает без проявления каких-либо симптомов, не требуется никакого лечения, а только изоляция, рассказали в Минздраве РФ.  

«Нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры», - говорится в сообщении ведомства. Специалисты также сообщили, что в целях защиты медперсонала, каждый пациент должен рассматриваться, как потенциально опасный бессимптомный носитель. Самим работника предписано снизить до минимума контакты вне медицинских учреждений в целях предотвращения распространения инфекции.

При этом при входе в каждое медучреждение необходимо организовать пост, на котором будет проверять температуру, оценивать состояние здоровья посетителей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что среди инфицированных коронавирусом доля бессимптомных носителей составляет больше 50%.  В свою очередь, глава Минздрава Вероника Скворцова отметила в 75% случаях коронавирус протекает в бессимптомной или легкой форме.

По сообщению оперативного штаба по борьбе с распространениемCOVID-19, за истекшие сутки рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией достиг рекордной отметки в 7 099 человек в 85 регионах. Это самый большой прирост за все время отметили в штабе. В процентном соотношении суточный прирост составляет +7,1%. Общее число заболевших по всей стране достигло 106 498 человек.

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