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В Кремле пообещали подумать о материальной помощи россиянам в период эпидемии

Москва, 30.04.2020

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле обдумывают возможность предоставления гражданам России единоразовой материальной помощи, пишет РБК. Чиновник подтвердил, что у России достаточный потенциал для того, чтобы поддержать россиян.

«Потенциала у России достаточно, чтобы выполнить соцобязательства и „амортизировать“ любые негативные последствия мировых экономических кризисов», - заявил в интервью RTVI Песков. Он при этом уверен, что сегодня невозможно просчитать глубину кризиса, который последует за пандемией коронавируса, поскольку данное явление не поддается точному анализу.

По словам Пескова, после снятия ограничений российской экономике потребуется время для выхода на докризисные темпы роста. В этой связи, в первую очередь, необходимо поддержать экономическую жизнь страны.

Ранее ряд депутатов выступили с предложением о единовременной помощи всем россиянам в период эпидемии. Так депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга предложили выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей, а парламентарий думы Алтая от КПРФ Мария Демина заявила, что государство должно выплатить всем гражданам из фонда национального благосостояния по 50 тысяч рублей.

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