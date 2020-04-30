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В России пока не будут проводить тестирования на антитела к коронавирусу

Москва, 30.04.2020

Роспотребнадзор пока не будет проводить массовые тестирования населения на антитела к COVID-19, пишет «Интерфакс», ссылась на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Чиновница подчеркнула в эфире телеканала «Россия-24», что в РФ не намерены широко применять тест-системы для определения антител к новому коронавирусу. На сегодня по ее словам подобные системы направляются, прежде всего, на проверку врачей и медперсонала. Попова также пояснила, что благодаря  подобным тестам возможно проводить исследования только в лабораторных условиях на специальном оборудовании.

Попова добавила, что сегодня на медработниках лежит большая профессиональная нагрузка, в том числе виде постоянного общения с инфицированными пациентами. При этом врачи не могут самоизолироваться. Первые тесты уже прошли врачи московских больниц, работающие непосредственно с инфицированными короновирусом нового типа, пояснила чиновница. Она добавила, что для врачей это особенно важно, «есть иммунитет или нет иммунитета».

«Для тех, у кого нет иммунитета, а завтра смену целую стоять рядом с ковидными больными стоять и работать, это сигнал, что нужно быть максимально осторожными», - добавила Попова.

Также она рассказала, что сотрудники лабораторий также проходят тестирования, поскольку постоянно работают с биоматериалом, хотя они хорошо защищены, их тоже будут тестировать на антитела к новому коронавирусу.

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