В ВОЗ назвали возможные сроки ослабления ограничений в России

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович считает, что снимать карантин в России можно будет после двухнедельного снижения темпов роста числа зараженных коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Если в течение двух недель в России будут снижаться темпы роста, то станет возможным постепенное ослабление ограничительных мер», - сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России.

Вуйнович отметила, что ее радуют темпы снижения роста инфицированных коронавирусной инфекцией.

«Я очень рада, что последние 10 дней мы наблюдаем снижение темпа роста, а сегодня в Москве мы увидели значительное снижение случаев заражения», - сообщила представитель ВОЗ. Она призывает очень осторожно следить за динамикой следующие две недели и тогда делать выводы.

Она также выразила надежду, что при положительном стечении обстоятельств «можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры».

В России за минувшие сутки выявлено 5841 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, таким образом, общее число заболевших в стране достигло отметки в 99 399 тысяч, в суточный прирост составил 6%, передает оперативный штаб. Больше всего больных выявлено в Москве – 2220, на втором месте Московская область (+686), на третьем месте Санкт-Петербурге (+290). Накануне президент России в своем выступлении сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая, отметив, что страна постепенно выходит из эпидемии.