Вместо Турции – в деревню: эксперты РСХБ спрогнозировали влияние коронавируса на перспективы агротуризма

Согласно статистике, летом россияне совершают более 15 млн туристических поездок за границу. Однако в этом году, с учетом вызванных пандемией коронавируса существующих запретов, не позволяющих планировать отдых за рубежом, количество выезжающих может сократиться на 75%. Это изменение обладает потенциалом увеличить поток внутреннего туризма на 10 млн поездок.

К традиционным видам туризма – пляжному и поездкам по достопримечательностям – добавится и сравнительно новый, но очень перспективный для России способ отдыха – аграрный туризм. Сейчас в селах и деревнях страны имеется 562 тыс. мест для размещения гостей. И возможность размещения в этом году вырастет, так как мест в удобно расположенных гостиницах станет больше из-за сокращения потока туристов-иностранцев. К тому же гостиницы и так заполнялись обычно не более чем на 80%. Эти факторы позволят обеспечить дополнительными местами для отдыха не менее 1,5 млн. человек

Именно аграрный туризм обладает самым большим потенциалом развития в России, считает Центр отраслевой экспертизы. Для сравнения – в Европе, по данным Ассоциации сельского туризма (Eurogites), в отрасль вовлечены примерно 100 тыс. ферм. Отрасль напрямую и косвенно поддерживает около 1 млн рабочих мест, и при этом генерируется около 150 млрд. евро выручки (суммарно во всех связанных отраслях). В Европе агротуризм приносит порядка 35% от совокупного дохода сельхозпроизводителей. Как сообщает Министерство сельского хозяйства США, более 20 000 американских ферм используют туризм для получения дополнительных доходов, которые в среднем составляют более 10 тыс. долларов в год.

«В России объектами сельского туризма уже сейчас могут стать до нескольких тысяч хозяйств. Однако само явление сельского туризма у нас только зарождается. Фермеры начинают знакомиться с ним, для них оно выступает дополнительным источником дохода. Сложившаяся ситуация подтолкнет во внутренний агротуризм тех, кто полетел бы, например, в Турцию, тех, кто любит открывать для себя новую кухню. Ведь рост популярности местной еды, так называемое «локаворство», – это признанный феномен. В целом с каждым годом село будет прирастать новой функцией – рекреационной, это тренд агросектора большинства развитых стран», – прогнозирует руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

Таким образом, на данный момент стоит задача создать условия для того, чтобы фермеры могли предлагать услуги агротуризма, а туристы могли их видеть. Эту задачу решает Центр развития финансовых технологий РСХБ, который интегрирует соответствующую онлайн-платформу в собственную цифровую экосистему для фермеров. Фермеры смогут поделиться опытом сельских развлечений, предлагая клиентам экскурсии, дегустации и участие в ремесленных мастер-классах. Сразу после регистрации на платформе фермер сможет загрузить свои предложения, добавляя красивые фотографии и описание. Виды предложений будут классифицированы, что позволит оптимизировать поисковые запросы клиентов и повышать конверсию продаж для фермеров. Для туриста будет работать система интеллектуального поиска, которая позволит обрабатывать и распознавать запросы посетителей, автоматически исправляя ошибки и опечатки, а также поддерживая различные поисковые фильтры.

«Внедрение технологий ИИ позволит адаптировать сайт под потребности каждого посетителя. Например, технология real-time learning позволяет менять структуру сайта в зависимости от поведения клиента, а также формировать актуальные рекомендации. Мы стремимся использовать современные технологии для объединения фермеров и путешественников на нашей платформе. Клиенты смогут жить в настоящих фермерских условиях, пробовать самые свежие фрукты и сельскохозяйственные продукты, узнавать, как работают огромные плантации и небольшие семейные усадьбы», – объяснила Директор Центра развития финансовых технологий РСХЮ Елена Батурова.

Сервис предназначен как для жителей России, так и для иностранных гостей.