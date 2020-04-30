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В ВОЗ похвалили иммунитет россиян и пообещали смягчение карантина с 12 мая

Москва, 30.04.2020

При стабильном снижении выявленных случаев коронавируса ограничительные меры в России можно постепенно ослаблять после майских праздников, допустили в ВОЗ, передает ТАСС.

Но при условии, что в предстоящие две недели, которые станут ключевыми, продолжится спад новых случаев заражения, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович

«Предстоящие две недели сейчас ключевые в плане статистикизаражения, чтобы мы могли сказать: „Да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять“. 12 мая — это логичная дата»,  - цитирует ТАСС слова Вуйнович.

Он считает, что, если ослабить меры сейчас, то количество новых пациентов будет нестабильным, то есть шкала новых инфицированных будет выглядеть наподобие пилы. Вуйнович добавила, что в России отмечается стойкое снижение тяжелых случаев COVID-19 благодаря хорошему иммунитету жителей, а также готовностью системы здравоохранения к пандемии.

Ранее, представитель ВОЗ  Мелита Вуйнович заявила, что снимать карантин в России можно будет  после двухнедельного снижения темпов роста числа зараженных коронавирусом, не назвав дату.

«Если в течение двух недель в России будут снижаться темпы роста, то станет возможным постепенное ослабление ограничительных мер», - сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России.

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