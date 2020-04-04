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Изоляция от Родины

Москва, 04.04.2020
Сидим на карантине, смотрим сериалы. В отличие от масок и санитайзеров, недостатка в телешоу пока не наблюдается. Но некоторые все-таки кончаются: сериал телеканала Showtime, один из главных телевизионных шедевров последних десяти лет подошел к финалу. Разберемся, чем нам так дорога «Родина».
#Кино
#ТВ-сериалы
#Культура
#Общество
  • Изоляция от Родины

kinopoisk.ru

Реальность за окном меняется ежедневно и радикально. Единственный оплот стабильности теперь – это домашняя изоляция миллионов и миллиардов (если считать всю планету). В России так называемый карантин (кинодискурс навевает скорее формулировку «домашний арест») продлен до майских. А уже воспетое в песнях и мемах слово «самоизоляция», бесспорно, займет высшие строчки в вокабуляре истории, характеризующем 2020 год.

Пока бизнес готовится к продолжительной коме, паникеры кричат об апокалипсисе, ковид-диссиденты переобуваются из скептиков в реалистов, а народ упражняется в юморе на тему вируса — культура находится в активном поиске новых форм жизни. Кино окончательно переехало в домашние кинотеатры и на экраны компьютеров. И что мы теперь будем смотреть? Да всё, чем богат мировой кинематограф: «золотые коллекции» и бесчисленные топ-25, топ-100 и т.д. Все, кроме новых релизов. Но слава небесам, есть еще сериалы. Тем паче, что качество лучших из них не уступает полнометражному прокатному кино. В ближайшие месяц-два наши кинообзоры переквалифицируются в рекомендации недавно вышедших и текущих телешоу.

Родина

Амбициозный проект Говарда Гордона и Алекса Гансы, основанный на оригинальном израильском телешоу Гидеона Раффа «Военнопленные», справедливо делит сериальный пьедестал с «Западным крылом» и «Карточным домиком». Девять лет «Родина» притягивает к себе внимание огромной аудитории ценителей политических детективов и психологических драм, а также знатоков тайных военных операций и незримой работы всех разведок мира. Даже совсем не сведущие в нюансах геополитики зрители плотно «подсели»: зависимость от новых серий наступает немедленно и не проходит с годами. Сюжет быстро втягивает в воронку событий, а прекрасный каст и работа всей без исключения актерской команды влюбляет в себя поочередно то одним, то другим героем. Но прежде всего «Родина» — бенефис великолепной актрисы Клэр Дэйнс (агент Кэрри Мэтисон), которая получила за роль охапку «Эмми» и «Золотых глобусов», да к тому же за время съемок успевшая родить двух детей. Увы, в прошлом году шоураннеры объявили, что восьмой сезон станет финальным: до конца апреля 2020 выйдут последние четыре эпизода. История завершится там, где и началась — на Ближнем Востоке.

Напомним завязку. В первом сезоне американский пехотинец Николас Броуди (Дэмиен Льюис) возвращается на родину после восьми лет в плену у Иракских исламистов. Страна приветствует Броуди как героя. И только Кэрри Мэтисон — недаром она одна из лучших агентов ближневосточного бюро ЦРУ — подозревает, что Броуди «нечист», завербован террористами, замышляющими коварный удар по США.

Все ближе подбираясь к Броуди, Кэрри неожиданно для себя влюбляется и вступает с ним в близкие отношения. Разумеется, нюх разведчицы притупился и уверенность пошатнулась… Положение Кэрри осложнено биполярным расстройством, которое она долгое время скрывает от коллег.

Надо сказать, что это чуть ли не главная фишка всего сериала: «биполярка» с одной стороны придает агенту Мэтисон особые интуитивные способности и безбашенное бесстрашие в критические моменты, но с другой — время от времени подводит Кэрри к краю бездны.

Прошло несколько лет, позади миллион испытаний для всех героев телешоу. В финальном сезоне Кэрри снова на Ближнем Востоке. До этого момента семь мучительных месяцев она провела в плену у российских спецслужб. По сценарию, русские жестоко обращались с ней, пытаясь выудить агентурную сеть. Лишенная жизненно необходимых лекарств, Кэрри чудом осталась жива, но память и психика заметно пострадали.

Второй ведущий герой сериала — Сол Беренсон (Мэнди Патинкин), друг и наставник Кэрри. Мудрый политик, блистательный переговорщик и игрок больших ставок, Сол словно любящий отец всю дорогу прикрывал дикие выходки неудержимой, а порой и просто неуравновешенной Кэрри.

В Афганистане в качестве советника по национальной безопасности он пытается договорится о мире с талибами. Переговоры зашли в тупик. Поскольку Мэтисон, долго работавшая в этом регионе, имеет уникальные связи и опыт, Беренсон просит её помочь. Однако было бы странно, если бы против агента Мэтисон не велось тайное расследование — службы ЦРУ подозревают, что в плену она была завербована русскими. Круг замкнулся и по иронии судьбы теперь Кэрри — чужая среди своих, как когда-то сержант Броуди.

На протяжении всех сезонов авторы «Родины» подробно исследовали тему терроризма с разных углов зрения. В целом им удавалось удержать баланс: кровожадными монстрами оказывались то мусульманские лидеры, то американские политики высшего ранга.

Исключение, наверное, составили лишь русские — смотреть на них без кислой улыбки скепсиса просто невозможно. В финальном сезоне герои невероятно близки к установлению мира на Ближнем Востоке, но, как и всегда, им мешает вирус жажды власти и клинического недоверия (есть и такие, что похлеще «ковида» косят людей).

Отрешившись от остросюжетного поверхностного слоя, мы увидим, что один из глубинных интересов создателей «Родины» — не козни мирового закулисья, а психологические и поведенческие изменения личности, настигающие человека в изоляции. Под последней понимается любое насильственное удержание человека где бы то ни было: плен, больница, тюрьма, любые четыре стены.

Что происходит с официально одобренным патриотизмом в изоляции от дома и родины? Как чувствует себя гражданин от которого отказалось его государство? Почему в плену меняются некогда незыблемые убеждения и религиозные верования? А главное — что приходит им взамен? Кажется, сегодня эти вопросы обрели новую злободневность.

Для кого: для пацифистов, военных, психологов, политиков и просто любителей детективов

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