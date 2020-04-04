Как больницы готовят к приему пациентов с коронавирусом

Немолодой щуплый строитель в затертой куртке заходит в лифт. Нажимает 5-й этаж.

- Вам не выдают маски?

- Выдаю-ют! Вот она, - хлопает себя по карману. - Уши от нее болят.

В 50-й московской больнице идет глобальный ремонт, под коронавирус перепрофилируется целый корпус. В нем идет перепланировка, меняют двери, трубы канализации, проводят кислород, чтобы доступ к нему был у каждой постели больного, меняют проводку, обшивают стены гипсокартоном, красят, устанавливают потолочное покрытие – все это одновременно и на всех этажах сразу.

Под треск фотокамер главный врач Алексей Погонин направляется к реанимационной палате, где его ждет десяток телекамер. Голос главного врача прорывается сквозь визг дрелей, скрежет болгарок, но работы не останавливают даже на 10 минут.

Алексей Погонин, главврач 50-й Московской больницы Фото Сергея Глазунова

- Ничего, - обрывает жалобы операторов пресс-секретарь больницы, - и Сергей Семенович (Собянин) вчера приезжал в такой обстановке!

- 13 апреля будут завершены работы, 350 пациентов сможет принять больница, - говорит главный врач. - Настроение позитивное, врачи ждут, хотят помогать людям, спасать жизни. В случае необходимости мы можем организовать 60 реанимационных коек. Кроме того, будут организованы телемедицинские консультации, что поможет нам правильно и эффективно вести пациентов.

По всем правилам, корпус будет разделен на чистые и грязные зоны, между ними установят шлюзы, чтобы не дать распространиться инфекции, поставят душевые кабины для медицинского персонала.

- Мы проводим тренировки, чтобы правильно надевать, правильно снимать средства защиты, - продолжает главный врач. – И когда начнем работать, всеми средствами защиты мы будем обеспечены. Пожалуйста, успокойте всех, необходимое оборудование у нас есть. Мы уже получили дополнительно аппараты ИВЛ, нам будут устанавливать компьютерный томограф, новейший, современный, который поможет нам проводить диагностику.

В коридоре, прямо за дверью будущей палаты реанимации, где сейчас стоит главный врач, - три пары двухэтажных сетчатых кроватей. Матрасы свернуты в рулоны, присыпаны строительной пылью. Под кроватью закопченный казанок, от спинки к спинке натянут провод, на нем сушатся носки.

- Вы здесь круглосуточно?

- А?

- Живете здесь?

- Не-е-ет! – открещиваются строители.

Ремонт идет в авральном режиме. Маски сдвинуты на лоб – чтобы не мешали сверлить.

Связки тонких, блестящих медью труб тяжело прогибаются, тянутся из рук в руки, с плеча на плечо, пробираются в проемы дверей, расползаются по этажу. Пройдет немного времени, и по ним потечет кислород.

- Трубы иду-у-ут! Идут трубы!

Старое здание срочно готовится стать новым. Идеальная картинка для телевизора.

Так повезло далеко не всем больницам в России. Вчера медики Покровской больницы Санкт-Петербурга записали видео, в котором рассказали о том, что больница не готова к приему больных с коронавирусной инфекцией. В палаты не проведен кислород, без которого не лечатся тяжелые случаи COVID-19, в больнице нет нужных препаратов, у медиков нет средств индивидуальной защиты, без которых нельзя входить в горячую зону больницы – инфекционное отделение.

«Мы, сотрудники Покровской больницы, обращаемся за помощью в СМИ, - написали они под видео. - Побудило нас к этому то, что со вчерашнего дня наша больница принимает все пневмонии. В том числе и коронавирусные. Средств защиты у нас нет. То, что вы видите на нас, — это не средства защиты от вирусной инфекции».

На видео они стоят тесной группкой, в халатах с короткими рукавами, шапочках и простых одноразовых масках, у кого-то есть одноразовые накидки – и это все. Тогда как для работы с больными коронавирусом нового типа нужны специальные противочумные комбинезоны с капюшонами, высокие медицинские бахилы, одноразовые халаты, по две пары одноразовых перчаток, по две шапочки, респиратор 3-го уровня защиты, очки, закрывающие пол-лица.

«Работать в таких условиях не представляется возможным, потому что от заражения не застрахован никто, и вирус не щадит никого. Мы обращались к нашему руководству с просьбой обеспечить нас средствами индивидуальной защиты из собственных средств защиты – и получили отказ. На отделение выделяется один-два респиратора для работы с инфекционными больными. Этого явно недостаточно!»

Вместо того, чтобы помочь, руководство больницы приняло совсем другие меры. Пообещало, что разберется с теми, кто будет жаловаться. Медикам было почти смешно говорить об этом. Они боятся заразить своих родных и хотят прийти на работу здоровыми. А наказаний – не боятся.