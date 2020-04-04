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Онлайн бухгалтерия: преимущества и ключевые моменты

Москва, 04.04.2020
В любом бизнесе одним из наиболее важных и в то же время сложных процессов является ведение бухгалтерии. Именно поэтому грамотные специалисты всегда были на вес золота.
#PressRelease

Первоначально им приходилось вести все расчеты на бумаге. После появились компьютеры и специальные программы, значительно упростившие работу бухгалтеров.

Однако прогресс, как известно, не стоит на месте и сегодня большинство сфер деятельности переносится в интернет. Это нововведение не обошло стороной и бухгалтерию. Многие компании, к примеру онлайн бухгалтерия в Казахстане, начинают внедрять в свою работу удобные интернет-сервисы, позволяющие производить онлайн любые бухгалтерские операции. И это не удивительно, ведь подобного рода сервисы обладают массой достоинств.

Ключевые преимущества онлайн бухгалтерии

  1. Нет привязки к определенному компьютеру. На любом предприятии вся информация, касающаяся бухгалтерии, хранится в компьютере главбуха. Соответственно, ознакомиться с ней можно только на его рабочем месте. Онлайн бухгалтерия позволяет получить доступ к этим данным с любого гаджета, на котором есть интернет. Что очень удобно при нахождении вдали от офиса.
  2.  Автоматическое обновление стандартов. Ведение бухгалтерского учета и предоставление соответствующих отчетов в госорганы – стандартизированный процесс. Поэтому необходимо постоянно следить за тем, чтобы все виды документации соответствовали установленным законодательством нормам. При использовании электронной бухгалтерии эта проблема становится неактуальной, так как сервис автоматически применяет текущие обновления к заполняемым документам. Кроме того, он напоминает о необходимости отправить отчеты в налоговую службу.
  3. Отсутствие программ на ПК. Все бухгалтерские программы устанавливаются на компьютер, занимая на нем немало места и «съедая» память. Онлайн сервисы работают за счет мощности серверов поставщика услуг.
  4. Достойный уровень защиты. Бухгалтерские сервисы созданы по принципу облачного хранилища, благодаря чему случайно удалить важную информацию не получится. Ознакомиться же с ней можно только зная логин и пароль, что исключает утечку данных посторонним лицам.
  5.  Низкая стоимость. Для разработки онлайн сервиса и оказания его технической поддержки необходимо меньше ресурсов, чем для создания специализированных программ, что несет финансовую выгоду пользователям.
  6. Минимизация ошибок. Каждый человек может ошибиться в составлении отчетности или расчетах. Онлайн-сервисы работают по запрограммированному алгоритму, поэтому вероятность совершения ошибки сведена к нулю.
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