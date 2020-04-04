От коронавируса по всему миру умерли около 59 тысяч человек

По данным китайского издания South China Morning Post, на сайте которого запущен электронный счетчик данных о пандемии, на 11 часов московского времени во всем мире жертвами коронавируса пали уже 58 тысяч 757 человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, который также ведет постоянный мониторинг распространения коронавируса, число умерших еще на 198 человек больше.

С последними данными можно ознакомиться на https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Наибольшее число смертельных случаев – в Италии, по данным университета, там скончались 14 681 человек. Более 11 тысяч умерших насчитывает Испания, более 6,5 тысяч – Франция.

Число выявленных случаев заражения в мире перевалило уже за миллион сто тысяч (точное число – 1 119 109 человек).

Справиться с болезнью удалось 226 873 заболевшим.

Лидерство по числу зараженных коронавирусом продолжают удерживать США – там он подтвержден более, чем у 278 тысяч (278 458) человек. В первой «вирусной» тройке также Италия с 119 287 инфицированными и Испания – там заражены 119 199 человек.

Приведем данные еще по нескольким странам с наибольшим числом зараженых. Статистика такова:

91 159 Германия

83 029 Франция

82 526 Китай

53 183 Иран

38 690 Великобритания

20 921 Турция

19 702 Швейцария

16 770 Бельгия