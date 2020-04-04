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Почему стоит купить часы через ломбард

Москва, 04.04.2020
Наряду с выполнением практической функции наручные часы играют роль аксессуара, который указывает на определенное положение в обществе и финансовую обеспеченность своего владельца.
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По этой причине многие люди желают обзавестись роскошными часами, но не могут этого сделать из-за ограниченности своего бюджета. Выход из затруднительной ситуации для них заключается в обращении в ломбард для покупки настоящих брендовых изделий.

К примеру, по приемлемой цене можно купить Rolex в ломбарде. Такое решение гораздо лучше, чем обзавестись продаваемой за бесценок китайской подделкой, которая существенно уступает оригиналу во всех отношениях.

Причины, побуждающие людей сдавать в ломбард часы, могут быть самыми разными. Причем зачастую они ради денег лишают себя подлинных произведений искусства. В число основных преимуществ, которые дает покупка часов в ломбарде, входят:

  • цена ниже рыночной;
  • гарантия подлинности – проверку изделий проводят эксперты с богатым опытом;
  • возможность торга;
  • проверка специалистами ломбарда работоспособности механизма часов.

У части потребителей при упоминании ломбарда возникают негативные ассоциации со скупкой краденого. Но в случае с приобретением часов в ломбарде есть гарантия того, что их продажа осуществляется в полном соответствии с действующим законодательством. В определенных случаях выпускаемые всемирно известными изготовителями изделия имеются в городе в единственном экземпляре, так что при похищении таких часов розыск злоумышленников отнимает немного времени, и вскоре их возвращают хозяину.

При получении кредита в ломбарде, оформляемого под залог часов, их оценку осуществляет специалист высокой квалификации. В качестве залога могут служить лишь оригинальные исправные изделия, изготовленные известными фирмами. Оценщик проводит проверку с максимальной тщательностью, так как величина предоставляемого кредита зависит от его заключения, и у ломбарда имеется прямая заинтересованность в обнаружении максимального числа дефектов. По этой причине у покупателей таких часов есть полная уверенность в их подлинности и работоспособности.

Сколь бы высокое качество ни имели часы, ломбард не будет просить за них ту же цену, какую установил производитель. Благодаря этому в ломбарде можно приобрести довольно много моделей престижных изделий намного дешевле, чем в обычном магазине. У многих ломбардов имеются вебсайты, где представлен предлагаемый ими ассортимент. Нередко такие ломбарды оказывают услугу дистанционной доставки часов в любой населенный пункт, тем самым обеспечивая максимальное удобство для покупателей.

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