Польские ученые создали подавляющие коронавирус полимеры

Полимерные ингибиторы, созданные учеными Малопольского центра биотехнологий и факультета химии Ягеллонского универститета в Польше, сильно тормозят развитие инфекции вызвавшего нынешнюю сильнейшую пандемию коронавируса и его собрата – вируса, вызывающего ближневосточный респираторный синдром.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте научной организации, при проведении работ использовалась не только стандартная модель клетки, но продвинутая система, моделирующая полностью дифференцированный эпителий человеческой дыхательной системы. Это позволило проводить анализ развития инфекции в естественной среде организма человека.

Как доказали ученые, разработанные на основе хитозана полимеры позволяют подавлять инфекцию. Созданные ими соединения связываются с белками Spike (это важнейшие элементы «короны» вируса и служат главным инструментом заражения клеток), блокируют их и не дают развиваться вирусу.

Полимерный ингибитор HTCC пока не одобрен для применения на человеке, но у грызунов после его приема не наблюдалось интоксикации и нарушения функций легких.

Как считают ученые, их разработка весьма перспективна и может стать первым шагом на пути создания препарата против коронавируса.