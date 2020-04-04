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Преимущества и особенности декоративной штукатурки

Москва, 04.04.2020
Еще несколько лет назад штукатурка использовалась исключительно как подготовительный материал к дальнейшей отделке стен. Сегодня она нашла широкое применение при финишном оформлении как внутри, так и снаружи помещения.
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А все потому, что ее уникальные декоративные свойства позволяют придать любому интерьеру оригинальный внешний вид.

Особенности декоративной штукатурки

В отличие от привычной всем штукатурки декоративная состоит не только из цемента, песка и извести. Она включает в себя различные гранулированные добавки и колера, что позволяет при оформлении стен получить огромное количество цветовых решений, разнообразие текстур и фактур.

Как передает STROY-OKEY, благодаря декоративной штукатурке можно придать скучной ровной стене нарочито шероховатую поверхность, добавив ей тем самым эффектности. Но и идеальной ровности с ее помощью также можно достичь. Кроме того, этот материал может стать находкой для любителей природных материалов, так как с его помощью можно создать имитацию кирпичей или камня.

Плюсы и минусы

Декоративная штукатурка среди других отделочных материалов выгодно выделяется рядом неоспоримых достоинств. К ним можно отнести следующие:

  • высокий уровень влагостойкости, позволяющий использовать штукатурку в бассейнах и санузлах;
  • большой выбор текстур, фактур и цветов;
  • оригинальный итоговый результат;
  • гипоаллергенность;
  • высокие экологические качества, позволяющие применять материал при отделке стен в спальнях и детских комнатах;
  • простота приготовления смеси и ее легкость в использовании;
  • сопротивляемость к возникновению грибка и плесени;
  • устойчивость к перепаду температур и воздействию агрессивных факторов;
  • долговечность;
  • неприхотливость в уходе (для очищения стен достаточно лишь мягкой тряпочки и теплого мыльного раствора);
  • эстетичный внешний вид стен после завершения работ;
  • сравнительно невысокая стоимость.

Довольно внушительный список преимуществ декоративной штукатурки объясняет ее популярность и широкое распространение. А самое главное – отводит недостатки на второй план. Хотя их и так не много. Из основных стоит выделить следующие:

  • невысокая паропропускаемость отдельных видов;
  • необходимость идеальной подготовки поверхности при использовании тонкослойной смеси;
  • невозможность нанесения некоторых видов материала без привлечения специалистов;
  • неустойчивость к прямому воздействию солнечных лучей;
  • невозможность использования в новостройках, которые еще не завершили процесс усадки, так как существует вероятность разрыва материала.
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