Преимущества и особенности декоративной штукатурки

А все потому, что ее уникальные декоративные свойства позволяют придать любому интерьеру оригинальный внешний вид.
Особенности декоративной штукатурки
В отличие от привычной всем штукатурки декоративная состоит не только из цемента, песка и извести. Она включает в себя различные гранулированные добавки и колера, что позволяет при оформлении стен получить огромное количество цветовых решений, разнообразие текстур и фактур.
Как передает STROY-OKEY, благодаря декоративной штукатурке можно придать скучной ровной стене нарочито шероховатую поверхность, добавив ей тем самым эффектности. Но и идеальной ровности с ее помощью также можно достичь. Кроме того, этот материал может стать находкой для любителей природных материалов, так как с его помощью можно создать имитацию кирпичей или камня.
Плюсы и минусы
Декоративная штукатурка среди других отделочных материалов выгодно выделяется рядом неоспоримых достоинств. К ним можно отнести следующие:
Довольно внушительный список преимуществ декоративной штукатурки объясняет ее популярность и широкое распространение. А самое главное – отводит недостатки на второй план. Хотя их и так не много. Из основных стоит выделить следующие: