Преимущества и особенности декоративной штукатурки

А все потому, что ее уникальные декоративные свойства позволяют придать любому интерьеру оригинальный внешний вид.

Особенности декоративной штукатурки

В отличие от привычной всем штукатурки декоративная состоит не только из цемента, песка и извести. Она включает в себя различные гранулированные добавки и колера, что позволяет при оформлении стен получить огромное количество цветовых решений, разнообразие текстур и фактур.

Как передает STROY-OKEY, благодаря декоративной штукатурке можно придать скучной ровной стене нарочито шероховатую поверхность, добавив ей тем самым эффектности. Но и идеальной ровности с ее помощью также можно достичь. Кроме того, этот материал может стать находкой для любителей природных материалов, так как с его помощью можно создать имитацию кирпичей или камня.

Плюсы и минусы

Декоративная штукатурка среди других отделочных материалов выгодно выделяется рядом неоспоримых достоинств. К ним можно отнести следующие:

высокий уровень влагостойкости, позволяющий использовать штукатурку в бассейнах и санузлах;

большой выбор текстур, фактур и цветов;

оригинальный итоговый результат;

гипоаллергенность;

высокие экологические качества, позволяющие применять материал при отделке стен в спальнях и детских комнатах;

простота приготовления смеси и ее легкость в использовании;

сопротивляемость к возникновению грибка и плесени;

устойчивость к перепаду температур и воздействию агрессивных факторов;

долговечность;

неприхотливость в уходе (для очищения стен достаточно лишь мягкой тряпочки и теплого мыльного раствора);

эстетичный внешний вид стен после завершения работ;

сравнительно невысокая стоимость.

Довольно внушительный список преимуществ декоративной штукатурки объясняет ее популярность и широкое распространение. А самое главное – отводит недостатки на второй план. Хотя их и так не много. Из основных стоит выделить следующие: