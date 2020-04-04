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Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом развивается по оптимистичному сценарию

Москва, 04.04.2020
  • Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом развивается по оптимистичному сценарию

Вовремя принятые в России меры по борьбе с распространением коронавируса дали двухмесячную отсрочку для того, чтобы как следует подготовиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для документального фильма "Опасный вирус".

В ведомстве, по ее словам, просчитывали разные варианты развития эпидемиологической ситуации в стране. Но сегодня оно идет по оптимистическому сценарию.

С официальной информацией о распространении коронавируса в России можно ознакомиться здесь: https://covid19.rosminzdrav.ru/

То, что в России коронавирус распространяется гораздо медленнее, чем в других странах, накануне отметили и во Всемирной организации здравоохранения. Но, по словам официального представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, пик эпидемии в нашей стране еще не пройден, говорить об этом можно будет лишь тогда, когда число случаев заболевания сначала стабилизируется, а потом начнет снижаться.

Карта распространения коронавируса в мире здесь: maps.arcgis.com

Согласно последней информации, общее число зараженных коронавирусом в России выросло за минувшие сутки на 582 в 32 регионах, количество заболевших достигло 4731 человек. С начала эпидемии в нашей стране 43 человека умерли, 333 выздоровели.

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