«Стыковка с новой реальностью»

Юлия Жоля, исполнительный директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий:

Expert

— Ивент-отрасль начало лихорадить уже с февраля, а в последний месяц деятельность компаний фактически полностью прекращена. Продление выходных до 30 апреля, конечно, ожидалось, и это не добавляет оптимизма игрокам рынка.

По нашим оценкам, под сокращения в компаниях в нашей отрасли могут попасть около семидесяти процентов штата. Организация мероприятий — это сфера услуг, где основные расходы лежат в области оплаты труда наемных сотрудников.

В условиях, когда никаких мероприятий не проводится и нет никаких доходов, дополнительный месяц простоя за счет работодателя — это серьезный удар по компаниям на этом рынке. Переход в онлайн происходит, но он не может компенсировать всех расходов на оплату труда.

Текущие меры поддержки бизнеса, к сожалению, пока крайне слабо связаны с нашим рынком, надеюсь, что они появятся в следующих пакетах. Бизнес обесточен, отсрочки не помогут.

Прогнозы: рано или поздно офлайн-мероприятия, конечно, вернутся — онлайн, при всех возможностях, полностью их не заменит. Однако процесс восстановления будет медленным, если останутся те же правила, которые действуют сейчас на рынке. Например, практика стопроцентных постоплат, когда деньги за событие приходят спустя месяцы после его завершения.

Сейчас возникла ситуация, что многие агентства не знают, как выплатить зарплату сотрудникам, поскольку ждут возврата расходов или оплаты уже завершенных проектов, в том числе по госконтрактам.

Владимир Чернигов, руководитель компании «За школьное питание» (обеспечение питания в учебных заведениях):

Expert

— Из-за остановки школ и своей деятельности предприятия социального питания терпят большие убытки. Отражается это прежде всего на персонале, который знает специфику и умеет работать в сфере социального питания, любит и ценит свою работу.

В связи с вынужденными простоями предприятия школьного питания сейчас либо отправляют работников в отпуска, в лучшем случае — с минимальной оплатой, либо «временно» увольняют. В некоторых регионах уже произошли конфликты между работодателями и сотрудниками.

Первые хотят сэкономить на выплате положенных по закону двух третей оклада всем работникам в период вынужденного простоя и предлагают персоналу уходить в отпуска за свой счет. Вторые, естественно, возмущены, но при этом многие из них боятся потерять работу.

Обеспечение питания в школах — это низкомаржинальный бизнес с большими оборотами и высокой долей зарплат в себестоимости. При использовании площадей и оборудования школьных пищеблоков запрещено готовить что-либо, кроме питания для учащихся. То есть даже призрачная возможность обычных ресторанов и кафе перейти на работу по доставке своей продукции здесь также неприменима.

Могло бы хоть как-то выручить комплектование продуктовых наборов для школьников. Однако зачастую власти регионов предпочитают прямую финансовую помощь родителям учащихся на цели покупки продуктов. Учитывая, что карантин продлится до начала мая и еще неизвестно, как будет развиваться ситуация с пандемией, то вывод очевиден: персонал начнет массово увольняться.

Да, большинство работников сферы питания сейчас не у дел, ведь все предприятия общепита закрыты на карантин. Но людям надо кормить свои семьи, поэтому многие в поисках любого дохода решатся на смену работы и даже на неквалифицированный труд. Чтобы сохранить штат сотрудников, необходимы субсидии из бюджета.

Выплаты каждому сотруднику хотя бы минимального пособия из бюджета дополнительно к частичной выплате заработной платы помогут решить сразу две проблемы. Работники смогут пережить вынужденный период простоя и прокормить свои семьи. Работодатели — сохранить штат и подготовиться к началу рабочего периода. Правда, беда в том, что эти призывы о помощи могут быть не услышаны сегодня среди многих и многих обращений».

Евгений Назаркин, руководитель отдела маркетинга компании «Мустанг Технологии кормления» (российский производитель заменителей цельного молока, кормов, кормовых добавок, концентратов и премиксов для сельскохозяйственных животных):

Expert

— Наша компания должна и будет продолжать работать, потому что мы обеспечиваем кормами сектор животноводства и попадаем в сегмент предприятий с непрерывным производством. Мы трудимся практически в полном объеме: производство не остановлено, а весь офис функционирует в удаленном режиме. Так что единственное изменение — переход на онлайн-формат деятельности.

Разумеется, перед нами поставлена непростая задача по организации дистанционной работы полевых специалистов (менеджеров, консультантов-экспертов), потому что стратегия компании подразумевает реализацию совместных с клиентами проектов по кормлению животных. Но это вполне решаемая задача — наши коллеги уже начали предоставлять все свои услуги в формате телеконференции.

И это не только удобно, но и иногда эффективнее в коммуникациях. Например, люди меньше отвлекаются при показе презентации на их экранах онлайн. Они концентрируются исключительно на ней. Так что мы только наращиваем свое присутствие в онлайне и даже готовим серию вебинаров по кормлению.

Конечно, месяц будет непростой: есть несколько факторов, которые осложняют ведение бизнеса, начиная с роста цен у наших поставщиков, с чем мы столкнулись в марте. Причем если на первом этапе цены вырастали только на импортные компоненты, то сегодня налицо тренд на повышение цен и на российское сырье.

Такие изменения на рынке создают гипотетические риски неплатежей со стороны клиентов. Однако все функционирует вполне устойчиво — сокращение персонала не планируется. Мы также стараемся не поднимать цены. Но если тренд на повышение стоимости компонентов для кормов продолжится, повышение цен коснется и нас.

Василий Лебедев, основатель школы инноваций ИКРА (образовательные услуги):

Expert

— Мы продолжаем сейчас работать, повторяя слова героя Мэттью Макконахи в фильме «Интерстеллар»: «Это не невозможно. Это просто необходимо», когда он стыковался на полной скорости с кораблем. Вот и мы примерно на такой же скорости пытаемся сейчас состыковаться с новой реальностью.

Наша деятельность связана с офлайн-мероприятиями, брейнстормами, креативными и стратегическими сессиями. И мы совершенно точно планируем выживать, поэтому переобулись в воздухе в цифровую экосистему, научились воссоздавать весь наш опыт с командами и клиентами в онлайне. Таким образом, мы по-прежнему проводим консалтинговые сессии в живом времени, но только теперь со всеми цифровыми штуками.

Я считаю, что любой лидер ничто без команды. И я не исключение. Поэтому последнее, что я собираюсь делать, — увольнять людей по причине коронавируса. У нас есть всего один шанс выбраться из этой катавасии, и этот шанс напрямую завязан на деятельности всей команды одновременно. Это как резать сук, на котором сидишь. Поэтому я ищу любые другие способы сокращения бюджета.

Я думаю, что моя отрасль (образовательный и инновационный консалтинг) будет востребована и после карантина. Поэтому для меня сейчас идет неожиданная, но совершенно понятная трансформация.

Когда мы выберемся из этой заварушки, мы будем совершенно не привязаны к аренде помещения и сможем диверсифицировать свои источники бизнеса для разных клиентов. Более того, это замечательный шанс заявить о себе на зарубежных рынках. Все будет хорошо.

Алексей Ищенко, генеральный директор инвестиционной компании General Invest:

Expert

— Мы инвестиционная компания, фондовые рынки работают, и мы работаем в полном объеме. Девяносто процентов наших сотрудников осуществляют свою деятельность удаленно, без существенного снижения эффективности для уровня сервиса и качества управления активами клиентов.

Ничто в реальности для нас не меняется, за исключением формата работы с клиентами онлайн и логистических неудобств, которых, кстати, не так много. Мы довольно быстро сориентировались и сделали это еще три недели назад. Наше ИТ подразделение сработало очень грамотно и обеспечило бесперебойную работу всех сотрудников и систем.

Мы не планируем существенного сокращения персонала, однако не исключаем точечных урезаний «излишков». Часть наших стратегических проектов с капексом может быть поставлена на паузу на два–три квартала.

Мы надеемся на довольно быстрое восстановление рынков, однако опасаемся, что восстановление экономики — и мировой, и российской — затянется на более длительный срок. В случае окончания пандемии в ее острых проявлениях к началу или середине лета мы можем ожидать существенного отскока рынка и последующей волатильности. Ясно, что второй и третий кварталы в любом случае будут непростыми для индустрии управления активами.

Лев Матвеев, председатель совета директоров компании «СерчИнформ» (системы защиты информации):

Expert

— В период новых объявленных выходных мы будем работать: подразделения, связанные с производством (разработчики, тестировка, UX), будут действовать в полноценном режиме. Практически полноценно функционируют отделы внедрения и техподдержки, потому что продолжают работать и многие наши заказчики в России.

Более того, в связи с тем, что мы в качестве помощи компаниям, переходящим на удаленку, предложили бесплатные возможности по разворачиванию ПО и аутсорсингу, у части сотрудников больше работы, чем обычно. Наблюдается и полная загрузка у нашего учебного центра, так как мы открыли для бесплатного доступа свою учебную программу.

Аналитикам работы тоже хватает, они сейчас закрывают те задачи, на которые в обычном режиме всегда не хватало времени. Для пиарщиков и маркетологов сейчас тоже горячая пора, поскольку общаться с клиентами остается только в онлайне. Так что работы хватает, мы в строю.

Вполсилы приходится работать только отделам продаж, ведь новых сделок сейчас мало. Причем мы сами на это повлияли, так как отдали многое бесплатно, понимая, что для компаний сейчас неподходящее время, чтобы разворачивать новое ПО с нуля.

Для «продажников» во время этого вынужденного простоя проводим обучение. Если ситуация не изменится, отправим менеджеров по продажам в оплачиваемый двухнедельный отпуск. Мы очень надеемся, что после выхода из отпуска у них будет много работы, и летние месяцы, которые всегда для нас низкий сезон, в этом году станут периодом оживления.

Так что сокращать людей мы не планируем. Наоборот, рассчитываем, что в этот период мы сможем найти на рынке квалифицированных программистов и тестировщиков, которых нам всегда не хватает. Мы также будем искать менеджеров по продажам на направления, которые открывали до кризиса, а также на западные рынки. То есть эта ситуация, позволяющая подобрать правильных людей, для нашего ИТ-рынка благоприятная, мы можем найти специалистов, которых раньше сдернуть с места было невозможно.

В будущем, после карантина, проседание в нашей отрасли неизбежно, потому что проседает вся экономика и отрасли, в которых работают наши заказчики. Мой прогноз: рынок начнет отыгрывать где-то в сентябре. Жизнь не останавливается, к счастью.

Пройти этот период помогает то, что мы не тратили все заработанные деньги, а формировали резервы на случай форс-мажоров. Это не значит, что мы не делали инвестиции в бизнес, просто резерв не трогали.

Пока оплаты от заказчиков продолжаются, но даже если они остановятся, нашего резервного фонда хватит. В общем, это и моя жизненная стратегия: готовиться к форс-мажорам и иметь запас прочности минимум на полгода.

Дмитрий Дорошенко, исполнительный директор сервиса экспресс-доставки товаров из магазинов SaveTime:

Expert

— SaveTime — один из сервисов, которым надлежит продолжать свою работу. Мы доставляем продукты из ряда магазинов, детские и зоотовары. У нас есть сотрудники на передовой — это сборщики и курьеры, они работают в магазинах и привозят заказы клиентам. Мы их обеспечили всеми средствами защиты, измеряем температуру, дезинфицируем машины.

Есть служба поддержки и логистики — они технически должны находиться в офисе. Мы усилили меры безопасности, сделали более частой уборку помещений, остальных сотрудников перевели на удаленный режим.

Мы не только не сокращаем, но и активно набираем персонал. Сейчас особенно актуальны вакансии, связанные со сборкой заказов и развозом. В настоящий момент спрос на наши услуги очень большой.

Наш бизнес будет развиваться очень быстрыми темпами и после карантина: эпидемия спадет, а навык онлайн-заказов продуктов и товаров останется. Те клиенты, которых было сложно раскачать маркетинговыми инструментами, сейчас пришли сами.

Да, с уходом эпидемии часть их вернется к посещению магазинов, но часть останется с онлайн-сервисами, оценив преимущества экономии времени и возможности заказа не только для себе, но и для родных, например. Этот сценарий просто включится в обычную модель покупок.