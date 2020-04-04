Трамп пригрозил России и Саудовской Аравии пошлинами

Американский президент считает возможным использовать для урегулирования нефтяного рынка такой инструмент, как пошлины. Применен он будет против России и Саудовской Аравии в том случае, если они не договорятся о снижении добычи. Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом Доме.

При этом он сопроводил свои слова ремаркой о том, что введение пошлин в отношении Китая и других стран оказалось для США весьма доходным.

Но введение «нефтяных» пошлин – дело не сегодняшнего дня. «Неужели я сделаю это сейчас? Нет. <…> Но, если с нами обращаются несправедливо, это, безусловно, инструмент в наборе инструментов», - отметил президент.

Тем не менее, вопрос о пошлинах поднимался и в ходе Трампа с главами Exxon Mobil, Chevron Corp, Continental Resources и других нефтяных компаний. «Мы обсудили концепцию пошлин, поскольку, как вы знаете, есть пара стран, которые, мне кажется, хотят решить [проблему], у которых был спор, была конкуренция. Однако они желают это решить: Россия и Саудовская Аравия. Считаю, что они хотят это решить, они очень напряженно работают. Они мне сказали, что желают это решить», - цитирует ТАСС слова американского президента.

При этом сами Соединенные Штаты принимать участие в новой сделке по сокращению добычи не намерены, но будут всячески поощрять достижение соответствующих договоренностей между Россией и саудитами.

Напомним, накануне Саудовская Аравия выступила с заявлением, что готова ввести ограничения для своей нефтяной промышленности, только если на аналогичные меры пойдут страны «большой двадцатки».

Но США не намерены давить на свои нефтяные компании. И чтобы облегчить для них последствия обрушения цен на нефть, вырабатывают для своей энергетической отрасли меры поддержки, которые помогут им преодолеть «шок ликвидности».

В частности, рассматривается возможность смягчения банковского регулирования для расширения доступа нефтяной промышленности к кредитам, который резко сократился наряду со снижением цен на нефть. Кроме того, американская администрация поможет промышленности справиться с быстро растущим избытком запасов в Соединенных Штатах, сдавая в аренду «пространство в стратегическом нефтяном резерве страны», сообщил Reuters со ссылкой на источники. После восстановления рынка компании смогут продать эти запасы по гораздо более выгодным ценам. Министр внутренних дел Дэвид Бернхардт, который также был на связи, сказал, что он сделает федеральные земли доступными для бурильщиков и рассматривает ряд других вариантов, чтобы помочь нефтяным компаниям, но не предоставил никаких подробностей.

Но, как пишет Reuters, компании- участники встречи в Белом доме рассчитывали на более широкий набор мер поддержки, включая отказ от уплаты роялти буровиками за нефть, добываемую на федеральных землях, введение импортного тарифа на иностранную сырую нефть или смягчение правил судоходства. Один из источников агентства назвал результат «пустой тратой времени».

Ранее в четверг Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия договорились сократить добычу на беспрецедентные 10 миллионов до 15 миллионов баррелей в день, что составляет от 10% до 15% мировых поставок, после того, как он обсудил этот вопрос со лидерами обеих стран. Ни в Москве, ни в Эр-Рияде слова американского президента не подтвердили, но заявили, что обсудят пути стабилизации рынка с другими крупными мировыми производителями нефти. На 6 апреля назначена видеоконференция ОПЕК+ с участием других нефтедобывающих стран, на обсуждение на ней будет вынесена новая «Декларация о сотрудничестве».