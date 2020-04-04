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В 32 регионах России растет число зараженных коронавирусом

Москва, 04.04.2020
  • В 32 регионах России растет число зараженных коронавирусом

Фото из открытых источников

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки наличие вируса подтвердилось в России еще у 582 человек. Скончались от коронавируса 43 человека, 347 удалось победить болезнь - они теперь здоровы.  

Наибольшее число заболевших за минувшие сутки выявлено в Москве - 434 случая. Основная часть тех, у кого выявлен вирус, возрастом от 18 до 45 лет – 44% от общего числа, пожилых людей старше 65 лет – 16%, 4% - детей. 

В целом по стране насчитывается 4731 случай заболевания, 3357 из них – в столице, 260 – в Подмосковье, 171 – в Санкт-Петербурге, 59 – в Коми, 40 – в Свердловской области, 39 – в Краснодарском крае.

С картой распространения заболевания можно ознакомиться здесь: https://стопкоронавирус.рф/#

Для борьбы с распространением коронавируса в России введены дополнительные меры. 1 апреля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Ужесточен режим самоизоляции. Но перечень карантинных мер может быть расширен в любой момент. В частности, в соответствии с подписанным 1 апреля президентом России законом правительство получило право вводить режимы повышенной готовности и даже ЧС.

Но коронавирус, как утверждают ученые - явление не временное. Академик Российской академии наук Виталий Зверев в эфире ток-шоу телеканала «Россия» заявил, что «это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом». То есть человеку придется смириться, что коронавирус не исчезнет никогда. При этом смертность от него, по словам ученого меньше, чем от гриппа – менее пяти процентов.

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