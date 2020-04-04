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В Орехово-Зуеве жилую пятиэтажку разрушило взрывом газа

Москва, 04.04.2020
  • В Орехово-Зуеве жилую пятиэтажку разрушило взрывом газа

Взрывом ничтожен весь подъезд орехово-зуевской пятиэтажки

Twitter пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В результате взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуеве полностью уничтожен один подъезд.

СМИ сообщили о том, что четверо пострадавших и одном погибшем, но официальной информации пока нет.  На месте происшествия работают экстренные службы. 

Как сообщили «Известиям» в Главном управлении МЧС по Московской области, взорвалась газовая колонка в квартире на третьем этаже во втором подъезде.

Жильцы дома эвакуируются.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль и поручил главе муниципального образования обеспечить пострадавших всем необходимым и обеспечить их размещение в местах временного пребывания. На место происшествия откомандирован Сергей Полетыкин, начальник главного управления МЧС РФ по Московской области. В Орехово-Зуево вылетел и сам Соловьев, и глава МЧС России Евгений Зиничев.

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