В Орехово-Зуеве жилую пятиэтажку разрушило взрывом газа

В результате взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуеве полностью уничтожен один подъезд.

СМИ сообщили о том, что четверо пострадавших и одном погибшем, но официальной информации пока нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщили «Известиям» в Главном управлении МЧС по Московской области, взорвалась газовая колонка в квартире на третьем этаже во втором подъезде.

Жильцы дома эвакуируются.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль и поручил главе муниципального образования обеспечить пострадавших всем необходимым и обеспечить их размещение в местах временного пребывания. На место происшествия откомандирован Сергей Полетыкин, начальник главного управления МЧС РФ по Московской области. В Орехово-Зуево вылетел и сам Соловьев, и глава МЧС России Евгений Зиничев.