Виды и особенности спортивных костюмов

Тренировочные костюмы изготавливаются из износоустойчивых и практичных материалов высокого качества. Они обеспечивают максимальное удобство для спортивных занятий, а потому пользуются у потребителей большой популярностью. Благодаря универсальности такой одежды ее можно носить не только на тренировках, но и в домашних условиях, во время прогулок на улице или отдыха на природе.

К тренировочным костюмам предъявляются те же требования, что и к любой спортивной экипировке. Если вы хотите купить спортивные костюмы оптом, то они должны быть практичными, гипоаллергенными, функциональными и удобными.

Все существующие спортивные костюмы классифицируются по нескольким критериям. Исходя из целевого предназначения, они подразделяются на следующие виды:

Прогулочные. Такие изделия зачастую не предназначены для интенсивных спортивных тренировок, а потому для них важнее всего привлекательный дизайн и модный стиль. Это не столько тренировочная, сколько удобная прогулочная одежда. В ней можно не только прогуливаться по городским улицам, но и выполнять не очень тяжелую физическую работу.

Утепленные. Для изготовления таких костюмов используются плотные ткани, махровый хлопок или утепленный флис. Они рассчитаны на спортивные занятия или ношение на улице в холодную погоду.

Для спортивных занятий в закрытых помещениях. Такие костюмы носят во время тренировок в фитнес-клубах, спортзалах или других спортивных заведениях. Они обладают универсальностью, то есть могут носиться как в зимнее, так и в летнее время.

При выборе тренировочных костюмов для спортивных занятий нужно уделить повышенное внимание материалам, из которых они сшиты. Предпочтение следует отдавать натуральным тканям. Для пошива спортивной одежды используют мембранные, практичные, дышащие материалы, которые за счет многослойности волокон обеспечивают испарение выделяемой телом влаги, помогают сохранять комфортную температуру и предотвращают перегрев. Изделия с грубыми и необработанными швами провоцируют возникновение раздражений на коже. Обеспечить максимальное удобство может только спортивная одежда с высоким качеством пошива.